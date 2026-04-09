Turisme
La Costa Brava es perfila com a "destinació refugi" arran de la davallada de viatges a l'Orient Mitjà per la guerra
L'agència eBooking preveu un boom turístic i calcula una pujada d'almenys el 10% de les tarifes hoteleres aquest estiu
Les Balears i les Canàries són les altres zones de l'Estat que també se'n podrien beneficiar
La caiguda de viatgers cap a l’Orient Mitjà arran de la guerra amb l’Iran podria traduir-se aquest estiu en un augment significatiu del turisme a la Costa Brava. Així ho vaticina l’agència eBooking, que preveu que la zona es consolidi com a "destinació refugi", amb un increment de les tarifes hoteleres d’almenys un 10%. Aquesta dinàmica també es podria reproduir en dos punts més de l’Estat: les Balears i les Canàries.
Segons explica el director de la plataforma de reserves d'allotjaments turístics en línia, Toni Raurich, l'increment de viatgers a la Costa Brava respon al canvi de criteri dels usuaris a l'hora d'escollir la destinació de vacances, amb una preferència més gran pels llocs considerats segurs. "Llevat que la guerra s'acabi aviat, Espanya atraurà durant l'estiu bona part dels turistes europeus més cauts, que busquen una destinació segura i no s'atreveixen a viatjar lluny. Som una destinació refugi davant la incertesa", remarca Raurich.
L'interès turístic es desplaça cap a l'Amèrica Llatina i s'allunya de l'Orient Mitjà
Més enllà de Catalunya i Espanya, altres zones turístiques que també es podrien beneficiar de la davallada de viatgers cap a l’Orient Mitjà són Mèxic i diversos països de Llatinoamèrica, segons assenyala eBooking en un comunicat.
En canvi, en destinacions de l’Orient Mitjà com Dubai, Oman, l’Aràbia Saudita o Israel s’ha detectat una caiguda de les reserves. En concret, aquestes destinacions han registrat una baixada d’entre el 70% i el 90% en les noves reserves, a més d’una onada de cancel·lacions de viatges ja contractats.
Finalment, la companyia també ha detectat que aquesta tendència ha afectat fins i tot països que no estan implicats de manera directa en la guerra, com ara Egipte i Jordània, ja que la seva proximitat geogràfica fa que siguin considerats poc segurs.
