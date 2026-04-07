Barça
L'Empordà ja té botiga oficial del Barça
Divendres es va inaugurar l'establiment al centre comercial Gran Jonquera
Els clients van poder conèixer la mascota del club i fotografiar-se amb la rèplica de la Champions League
La Jonquera va estrenar divendres passat una botiga oficial del Barça al centre comercial Gran Jonquera, la primera de l’Alt Empordà i la segona de la demarcació de Girona.
L’obertura de l’establiment va anar acompanyada d’activitats adreçades al públic, entre les quals la visita de CAT, la mascota oficial del club blaugrana, que es va fotografiar amb els assistents.
Els visitants també van poder passar per un photocall amb una rèplica de la copa de la Champions League i imatges de jugadors del primer equip.
- Jean-Charles Sin: 'Comprar l'hotel Belvédère va ser una bogeria, però m'encanta, té història
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de fins a 700 dies en les baixes laborals: 'Només som 470 a tot Espanya
- Alerten que el conflicte escolar pot afectar les sortides culturals: 'Formen part d'una educació de qualitat per a l'alumnat
- El racó de Figueres que apareix en una pel·lícula de Netflix
- Els hospitals de Vic, Igualada, Terrassa, Mataró i Calella compren un lot conjunt de robots quirúrgics: «Ens hem estalviat un 21% del cost»
- Marta Figueras brilla com a Jesucrist en el 50è aniversari de la Passió de Sant Climent