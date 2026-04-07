Jubilació
Confirmat per la Seguretat Social: aquesta serà l'edat de jubilació a partir del 2027
El sistema de pensions a Espanya modifica l'edat de jubilació a partir de l'any vinent
Andrea Riera
La jubilació és un d’aquells moments que molts treballadors esperen durant anys, gairebé des que comencen la seva vida laboral. No obstant això, el que no sempre està tan clar és a quina edat s’hi podrà accedir, ja que el sistema de pensions a Espanya introdueix canvis progressius que fan que l’edat de retirada variï amb el pas del temps.
Aquestes modificacions formen part d’una reforma que es va posar en marxa amb la Llei 27/2011, una normativa que va modificar el sistema de jubilació. Fins aquell moment, l’edat general de retirada era de 65 anys, però la llei va introduir un calendari progressiu per anar augmentant aquesta edat de manera gradual.
El motiu d’aquesta reforma va ser principalment demogràfic: cada vegada les persones viuen més anys i, al mateix temps, neixen menys treballadors que puguin sostenir el sistema de pensions. Per això es va decidir retardar de manera gradual l’edat de jubilació per mantenir l’equilibri del sistema.
Actualment, el 2026, l’edat ordinària de jubilació és de 66 anys i 10 mesos, però, segons ha confirmat la Seguretat Social, el 2027 pujarà fins als 67 anys, completant l’última fase del procés de transició.
Malgrat aquest augment, el sistema manté una excepció important, ja que els treballadors que hagin cotitzat almenys 38 anys i 6 mesos podran continuar jubilant-se als 65 anys.
Sistema de "doble edat de jubilació"
Això es coneix com un sistema de "doble edat de jubilació", ja que no tots els treballadors es jubilen a la mateixa edat. Depèn tant dels anys cotitzats com de l’edat que estableix el calendari general.
A més, també existeix la jubilació anticipada, que permet retirar-se abans de l’edat ordinària. En el cas de la modalitat voluntària, es pot avançar fins a dos anys, mentre que en la modalitat involuntària (per acomiadament o altres causes alienes al treballador) l’avançament pot arribar fins a quatre anys.
En tots els casos de jubilació anticipada, la pensió no es cobra completa, ja que s’apliquen coeficients reductors que ajusten la quantia en funció dels mesos en què s’avanci la retirada i dels anys cotitzats.
