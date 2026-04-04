Turisme
La costa de l'Alt Empordà, un dels punts més restrictius pels usuaris d'autocaravanes
Les Balears, les Canàries, Cantàbria i la Costa del Sol també despunten com les zones amb multes més dures, al contrari que a l’Espanya buidada
David López Frías
Welcome caravaners i caravaners go home. Espanya es divideix entre municipis amics i municipis hostils per als usuaris de vehicles-habitatge. Des de llocs on s’ofereixen facilitats a aquests nòmades del segle XXI, fins a d’altres on poden enfrontar-se a multes de fins a 40.000 euros per superar unes hores l’estacionament.
La recent instrucció de la Direcció General de Trànsit (DGT), del 14 de març, reforça aquesta bretxa al deixar en mans dels ajuntaments la potestat de regular restriccions i sancions. A la pràctica, cada municipi decideix permetre o limitar les caravanes, campers i autocaravanes.
La patronal ASEICAR ha elaborat un mapa amb punts verds (zones favorables) i punts negres (àrees restrictives) a partir d’una enquesta a un miler d’autocaravanistes. La principal conclusió és que les zones costaneres –especialment, les que en determinades temporades pateixen saturació turística– concentren més restriccions, mentre que l’Espanya buidada –àvida de nous veïns, tot i que siguin passatgers– resulta bastant més benèvola.
Costat hostil
En el costat restrictiu hi ha l'Alt Empordà, els municipis on hi ha més dificultats pels usuaris de caravanes són Cadaqués, Sant Pere Pescador i l'Escala. I a la resta de la Costa Brava hi trobem Platja d'Aro i Lloret de Mar. Tot i així el que lidera el rànquing és Cantàbria amb municipis com Santander, Oyambre, Noja o San Vicente de la Barquera. Un escenari similar es dona a Astúries, on localitats com Gijón, Llanes o Ribadesella han registrat, segons l’informe, "discriminació o sancions injustificades". També destaca el litoral gadità, la Costa del Sol i la província d’Alacant.
Les Balears i les Canàries mereixen una menció a banda. La falta d’habitatge per a treballadors estacionals ha impulsat l’ús d’autocaravanes, i ha generat situacions de massificació que han derivat en sancions especialment elevades. Un cas paradigmàtic és el d’Eivissa, on una parella ha sigut multada amb 40.000 euros (20.000 per persona) per estacionar tres dies en sòl rústic. La sanció es podria reduir a 24.000 euros si renuncien a recórrer. Segons l’expedient és tracta d’una infracció molt greu pel seu impacte ambiental, paisatgístic i turístic.
Espanya buidada
A l’extrem oposat hi ha els punts verds, on no només s’evita aquest tipus de sancions, sinó que fins i tot es fomenta el caravaning amb esdeveniments específics. Exemples en són la macroquedada de Posadas (Còrdova) o la trobada anual a Huete (Conca).
Entre les zones més favorables destaca Castella i Lleó, amb localitats com Almanza, La Bañeza i Ponferrada, seguida de Castella-la Manxa, Aragó i Extremadura, a més de províncies com Jaén, Còrdova o Lugo.
Subscriu-te per seguir llegint
