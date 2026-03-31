Sector immobiliari
Tinsa, la taxadora més gran d’Espanya, apunta a "símptomes d’esgotament" en el preu de l’habitatge
En el primer trimestre, el valor mitjà de l’habitatge acabat a Espanya va augmentar un 14,3% en xifres interanuals
Gabriel Santamarina
El preu de l’habitatge comença a registrar "algun símptoma d’esgotament en el seu creixement". Aquesta és una de les conclusions de l’últim informe de la taxadora Tinsa, la més important d’Espanya per volum de negoci, que posa el focus en la guerra a l’Orient Pròxim i en els efectes que pot tenir sobre el mercat immobiliari, ja que, al març, "va començar a impactar a escala general en els preus i en el cost dels diners", malgrat que l’ocupació continua mostrant resistència.
"En els pròxims mesos veurem com la guerra impacta en la taxa d’inflació i en els tipus d’interès de referència. Això, al seu torn, pot tenir un impacte en la demanda residencial, que combinarà tensions contraposades entre el refredament que poden causar la incertesa econòmica, la pèrdua de poder adquisitiu i l’augment del cost hipotecari i el dinamisme que pot aportar la inversió en un actiu que suposa un bon refugi contra episodis inflacionistes. Al mateix temps, es podria alimentar un nou encariment de l’habitatge d’obra nova que continuï incrementant les dificultats d’accés a l’habitatge per a la població general", assenyalen des de Tinsa.
La taxadora apunta que la taxa d’esforç de compra a escala nacional, percentatge hipotètic que una família ha de destinar del seu salari al pagament de la primera quota de la hipoteca, se situa en el 34%, tot i que amb una tendència a l’alça pel creixement del preu de l’habitatge per damunt de la inflació i l’estabilització dels tipus. Així mateix, en els principals pols d’ocupació i focus turístics la dificultat d’accés a l’habitatge arriba a "nivells crítics des de fa diversos períodes", arribant en alguns casos a superar el 50% de la renda disponible de la llar mitjana, expliquen.
El preu de l’habitatge puja un 14% en l’últim any
Segons les dades de Tinsa, en el primer trimestre del 2026, el valor mitjà de l’habitatge acabat, que inclou el d’obra nova i el de segona mà, va augmentar un 14,3% en xifres interanuals i un 3,2% respecte del trimestre anterior, amb un creixement generalitzat a tot el territori, però amb taxes de variació especialment "contundents" a les principals ciutats i pols turístics, principalment a la costa peninsular i als arxipèlags.
Les compravendes d’habitatge a l’inici de l’any (només hi ha dades del gener) van arrencar a la baixa, amb caigudes interanuals entre el 7% i l’11%, depenent de la font, després de diversos mesos d’alentiment. Fins a cert punt, aquestes baixades responen a la lògica que el 2025 va ser l’any en què es van vendre més cases des del 2008. En la mateixa línia, les hipoteques també van mostrar "signes de moderació" en el primer mes de l’any, amb lleugeres caigudes interanuals i nivells sans: la ràtio préstec-valor mitjana va continuar decreixent en el quart trimestre del 2025 fins al 64,6%, tot i que el percentatge de préstecs que superen el 80% del valor de l’actiu va augmentar lleugerament fins a l’11,2%.
Finalment, en l’activitat promotora, al gener els visats de nous projectes d’obra nova van créixer prop d’un 20%, cosa que "suposa un lleu impuls respecte del nivell de visats mitjà emesos el 2025, sense que l’oferta d’habitatge acabat sigui encara suficient per alleujar les tensions de preus que genera la bretxa respecte de la demanda existent", conclouen des de Tinsa.
