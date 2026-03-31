Mercat laboral
Els salaris a Espanya pugen menys que a la UE, malgrat que és la gran economia que més creix
El mercat laboral espanyol acumula almenys cinc exercicis consecutius registrant increments salarials inferiors a la mitjana de la Unió
Gabriel Ubieto
Els salaris van pujar a Espanya al llarg del 2025 menys que a la resta d’estats de la Unió Europea, malgrat que Espanya va ser la gran economia que més va créixer i està creixent al Vell Continent. Malgrat el bon moment que travessen les empreses espanyoles i l’expansió de l’activitat en què estan instal·lades des de l’esclat de la pandèmia, una part d’aquest creixement es basa més en la quantitat que en la qualitat i no s’està distribuint de manera uniforme. Segons les dades actualitzades aquest dimarts per Eurostat, l’oficina estadística de la UE, Espanya acumula així almenys cinc anys consecutius registrant increments salarials per sota de la mitjana del club dels 27 i els espanyols ja cobren un 25% menys que la resta d’europeus.
El sou mitjà a Espanya es va situar el 2025 en els 19,5 euros per hora treballada, cosa que, mensualment, per a una jornada completa equivaldria a uns 3.300 euros bruts (en 12 pagues). La translació a un salari mensual d’aquest tipus de rendes no és gaire precisa, ja que parteix d’un biaix que introdueix el personal que treballa a temps parcial i no arriba, ni s’hi acosta, a aquestes xifres. El 2025, aquesta quantia per hora va augmentar un 3,2% respecte del salari mitjà del 2024; un increment superior al que van apujar els preus en aquell mateix període (2,9%). Però inferior si es compara en clau externa, ja que el salari mitjà per hora al conjunt de la UE va augmentar un 4%, vuit dècimes més que en el cas espanyol.
L’evolució dels salaris a Espanya es va assemblar més a França (1,7%) o Dinamarca (2,5%), que van ser les economies que van registrar increments més baixos, que no pas a Bulgària (14,1%) o a Islàndia (11,1%), que va ser on més es van revalorar les nòmines. Els països de l’est d’Europa fa anys que concentren els increments retributius més alts, ja que parteixen de posicions molt inferiors a les de les grans economies occidentals i recentment han anat cremant etapes en el seu procés de convergència amb aquest bloc de l’espai Schengen.
SALARIS A LA UNIÓ EUROPEA
Sou per hora, en euros bruts
- Estat: Bulgària | Salari: 10,5 € | Variació: 14%
- Estat: Islàndia | Salari: 47,0 € | Variació: 11%
- Estat: Croàcia | Salari: 16,2 € | Variació: 11%
- Estat: Eslovènia | Salari: 25,6 € | Variació: 10%
- Estat: Polònia | Salari: 15,6 € | Variació: 10%
- Estat: Txèquia | Salari: 14,9 € | Variació: 10%
- Estat: Romania | Salari: 12,9 € | Variació: 9%
- Estat: Lituània | Salari: 16,9 € | Variació: 9%
- Estat: Letònia | Salari: 12,9 € | Variació: 8%
- Estat: Hongria | Salari: 13,0 € | Variació: 8%
- Estat: Grècia | Salari: 14,5 € | Variació: 8%
- Estat: Estònia | Salari: 15,7 € | Variació: 8%
- Estat: Suècia | Salari: 29,5 € | Variació: 7%
- Estat: Eslovàquia | Salari: 14,2 € | Variació: 7%
- Estat: Portugal | Salari: 15,6 € | Variació: 6%
- Estat: Països Baixos | Salari: 36,3 € | Variació: 6%
- Estat: Àustria | Salari: 33,8 € | Variació: 5%
- Estat: Finlàndia | Salari: 32,6 € | Variació: 5%
- Estat: Irlanda | Salari: 36,6 € | Variació: 4%
- UE | Salari: 26,2 € | Variació: 4%
- Estat: Alemanya | Salari: 34,5 € | Variació: 4%
- Estat: Xipre | Salari: 17,5 € | Variació: 4%
- Estat: Luxemburg | Salari: 49,7 € | Variació: 4%
- Estat: Espanya | Salari: 19,5 € | Variació: 3%
- Estat: Itàlia | Salari: 23,0 € | Variació: 3%
- Estat: Dinamarca | Salari: 44,7 € | Variació: 3%
- Estat: França | Salari: 30,0 € | Variació: 2%
- Estat: Malta | Salari: 17,9 € | Variació: -1%
Les dades de Bèlgica no estan disponibles.
En aquest sentit, és coherent que Espanya no estigui incrementant els seus sous al mateix ritme. Si bé les empreses espanyoles no remuneren els seus empleats com a l’est d’Europa, tampoc no ho fan com els països escandinaus o les grans locomotores, com Alemanya o França. De fet, el salari mitjà per hora a Espanya és un 25,6% inferior a la mitjana de la UE i aquest diferencial ha anat empitjorant amb els anys.
Evolució a pitjor
No és la primera vegada que Espanya es queda per sota de la mitjana europea pel que fa a les pujades salarials. Durant els últims cinc anys, en tots i cadascun d’ells l’increment salarial per hora treballada s’ha quedat per sota de la mitjana europea. Eurostat no ofereix dades de salaris per hora amb una periodicitat anual anteriors al 2020, cosa que dificulta allargar la comparativa. No obstant això, sí que ofereix dades amb caràcter plurianual i la comparativa no és positiva a favor dels espanyols. El 2008, els salaris a Espanya eren un 11,2% inferiors als de la mitjana europea; avui aquesta bretxa s’ha més que doblat, fins a aquest 25,6%.
Tot això malgrat les bones dades macroeconòmiques recents. Els treballadors espanyols estan pagant, entre moltes altres variables, la devaluació salarial aplicada per les empreses per sortir de la crisi del 2008, que va impactar a Espanya amb més virulència que a la resta de la UE. No obstant això, no tot s’explica a partir de com Espanya es va recuperar de la ressaca del 'totxo' i del posterior esclat de la bombolla immobiliària. I és que en l’actual cicle de creixement econòmic iniciat després del desconfinament de la covid-19, els sous han crescut, sí, però per sota de la mitjana europea. I, durant diversos anys, també per sota del que pujaven les nòmines en països com Alemanya, que a nivell macroeconòmic travessa un dels seus pitjors moments en anys.
El 2025, Espanya va ser la gran economia europea que més va créixer, amb un increment interanual del PIB del 2,8%. Hi va haver altres estats que van registrar increments percentuals més elevats, com va ser el cas d’Irlanda (12,3%, s’explica per un efecte rebot després d’una caiguda el 2023), Malta (4%), Xipre (3,8%) o Polònia (3,6%). Xifres superiors, però d’economies amb menys pes. Els líders de la UE, com és el cas d’Alemanya (0,2%), França (0,8%) o Itàlia (0,5%), van registrar creixements de la seva economia substancialment més modestos. Això explica que el PIB del conjunt del Vell Continent creixés un 1,5%, gairebé la meitat que l’espanyol. I, malgrat aquesta expansió més gran de l’economia en termes macro, la millora per a les butxaques dels treballadors va ser molt més moderada i, un any més, els espanyols són europeus una mica més pobres que la resta dels seus conciutadans.
