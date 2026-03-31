Seguretat Social
Confirmat: la Seguretat Social determina que podràs cobrar l'ingrés mínim vital i treballar fins a 6.000 euros sense perdre l'ajuda
Ferran Adrià, xef Michelin: "Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i em serveixi un robot, em quedo a casa"
David Cruz
La Seguretat Social ha posat en marxa una nova norma que beneficia directament els perceptors de l'ingrés mínim vital (IMV). Des del 27 de març de 2026, ja és possible compatibilitzar aquesta ajuda amb ingressos laborals.
Concretament, els beneficiaris poden guanyar fins a 6.000 euros anuals per rendiments del treball sense que això afecti el cobrament de la prestació corresponent.
Quin és l'objectiu de la mesura? Facilitar la incorporació al mercat laboral sense perdre el suport econòmic, un dels principals obstacles que hi havia fins ara.
Si se supera aquest límit, la normativa estableix que no es tindran en compte els primers 6.000 euros i només es computarà el 50% de l'excés.
A més, hi ha millores addicionals per a col·lectius vulnerables. En alguns casos, com ara persones amb discapacitat o famílies monoparentals, s'aplicarà una exempció del 55%.
De forma anual
Un altre aspecte molt important és que aquest càlcul es farà de manera anual, coincidint amb l'actualització de l'IMV, de manera que cada any hi haurà canvis que afectaran la seva percepció.
La Seguretat Social aplicarà aquests canvis automàticament gràcies a les dades facilitades per Hisenda, sense necessitat que el ciutadà faci tràmits addicionals.
El nou decret també introdueix millores en l'accés a la prestació, com ara no computar determinats subsidis previs a l'hora de sol·licitar l'IMV.
Què implica, per tant, aquesta reforma que ja ha entrat en vigor? L'objectiu és clar: incentivar l'ocupació i evitar que acceptar una feina suposi perdre una ajuda essencial per a milers de llars. Potser en els seus inicis l'IMV no arribava a tothom que el necessitava, però la seva implantació és cada vegada més gran i molts perceptors el consideren imprescindible per arribar a final de mes.
- Joan Puigcercós, exlíder d'ERC: 'Serem independents abans de tenir el concert econòmic
- Evacuen vint menors i quatre monitors d'un esplai afectats pel fort vent a Garbet
- Laura Ferràndez, enginyera química: 'L'aigua de l'aixeta passa més controls de qualitat del que sovint pensem
- Figueres supera oficialment els 50.000 habitants i entra en una nova etapa de gestió municipal
- Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
- Empuriabrava: la urbanització que va importar el model de les marines nord-americanes a la Mediterrània
- ERC reclama acabar amb el 'monocultiu comercial' a Figueres per 'salvar el centre' de la ciutat
- Ian, el menor de tres anys que lluita contra una de les mutacions genètiques més rares del món: 'Una entre un milió