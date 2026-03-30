Avís urgent de la Seguretat Social: podries perdre la teva pensió si no presentes aquest document abans del 31 de març
En els últims anys, el sistema de pensions ha experimentat diferents canvis
Andrea Riera
En els últims anys, el sistema de pensions ha anat canviant, afectant directament aquelles persones que es troben a prop de la jubilació. Entre les principals novetats destaquen el retard en l’edat de jubilació i la necessitat d’haver cotitzat més anys per poder cobrar la pensió completa.
A aquestes modificacions s’hi sumen noves obligacions administratives per a les persones que reben determinades ajudes, especialment en el cas de les pensions no contributives, ja que la seva continuïtat depèn dels ingressos del pensionista i de les persones amb qui conviu.
Declaració anual de rendes
La normativa recollida a l’article 368 de la Llei General de la Seguretat Social, aplicable tant a la pensió d’invalidesa com a la de jubilació, estableix l’obligació de presentar una declaració anual de rendes.
Per tant, les persones que percebin aquest tipus d’ajudes hauran de "presentar, en el primer trimestre de cada any, una declaració dels ingressos de la respectiva unitat econòmica de la qual formen part, referida a l’any immediatament anterior".
Quan se superen els límits econòmics establerts cada any als Pressupostos Generals de l’Estat, la pensió es pot reduir o fins i tot deixar de cobrar-se, ja que no es tracta d’una prestació d’import fix. Per aquest motiu, la Seguretat Social ha de comprovar que la situació econòmica no ha canviat de manera significativa.
Si la declaració d’ingressos no es presenta dins del termini previst, que sol finalitzar el 31 de març, l’organisme gestor enviarà un avís al beneficiari. Si després d’aquest requeriment no es regularitza la situació, s’aplicarà la suspensió cautelar del pagament de la pensió, d’acord amb el que estableix el Reial decret 357/1991 i la normativa vigent.
No implica la pèrdua definitiva del dret a la pensió
Aquesta suspensió no implica la pèrdua definitiva del dret a la pensió. Un cop presentada la documentació i verificat que es continuen complint els requisits, el pagament es reprendrà i es podrà sol·licitar l’abonament retroactiu de fins a tres mesos.
A més del tràmit anual del primer trimestre, els beneficiaris han de comunicar qualsevol canvi en la seva situació personal o econòmica en un termini màxim de 30 dies, amb l’objectiu d’evitar cobraments indeguts.
- Evacuen vint menors i quatre monitors d'un esplai afectats pel fort vent a Garbet
- Laura Ferràndez, enginyera química: 'L'aigua de l'aixeta passa més controls de qualitat del que sovint pensem
- Empuriabrava: la urbanització que va importar el model de les marines nord-americanes a la Mediterrània
- Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
- Chamusquina, el projecte de làmpades artesanes que ha conquerit Netflix des d'una masia de l'Empordà
- Els jubilats que van fer la mili poden augmentar la seva pensió
- Més d'un centenar de trucades pel fort vent, la majoria a l’Empordà
- Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou