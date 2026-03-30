La campanya de la renda 2025 arriba amb pocs canvis, però amb noves deduccions clau per a rendes baixes i habitatge
A partir del 8 d’abril es podrà presentar a través d’internet i s’allargarà fins al 30 de juny
Pep Canals
La campanya de la renda arrencarà el 8 d’abril amb poques novetats de gran calat, però sí amb algunes llacunes, expliquen des del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC). “Hi ha incertesa sobre la vigència d’algunes mesures que no han aconseguit, a dia d’avui almenys, estar vigents en no haver estat convalidats els decrets llei que les recollien”, apunten des del col·legi professional.
La campanya d’aquest any s’allargarà fins al 30 de juny. A partir del 8 d’abril es podrà presentar per internet, el 6 de maig per telèfon i l’1 de juny començarà el període per fer-la presencialment a les oficines de l’Agència Tributària. Des del COGAC recorden que és important revisar bé l’esborrany abans d’acceptar-lo perquè pot contenir errors, a més de sol·licitar l’ajuda d’un gestor administratiu. “És el professional especialitzat per experiència i formació contínua, que aplicarà la normativa de manera correcta i segura per obtenir el millor resultat per al seu client”, expliquen.
Les novetats de la campanya de la renda
Més pressió fiscal per a grans estalvis
Una de les novetats per a aquest exercici és la creació d’un nou tram a la base de l’estalvi. A partir de 300.000 euros, els rendiments tributaran al 30%, fet que suposa un increment de la càrrega fiscal per a grans patrimonis. Aquesta mesura reforça la progressivitat del sistema.
Sense canvis en l’obligació de declarar
Es mantenen els límits actuals per presentar la declaració de la renda: 22.000 euros anuals amb un sol pagador i 15.876 euros en cas de diversos pagadors, amb excepcions. Els treballadors autònoms continuaran obligats a declarar en tots els casos.
D’altra banda, les persones desocupades hauran de continuar presentant la declaració en aquesta campanya.
Nova deducció per protegir salaris baixos
Per alleujar la pressió a les rendes més baixes, una de les novetats més rellevants és la introducció d’una nova deducció dirigida als col·lectius que cobren l’SMI o imports similars. Els contribuents amb ingressos inferiors a 18.276 euros podran beneficiar-se d’una deducció de fins a 340 euros.
Aquesta deducció es redueix de manera progressiva i es resta 0,20 euros per cada euro que supera el llindar de 16.576 euros. Un cop se supera la xifra de 18.276 euros, ja no es pot sol·licitar.
Impuls a la mobilitat elèctrica i l’eficiència energètica
D’una banda, es mantenen les deduccions per la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega. Es pot deduir fins a un 15% de l’IRPF sobre el valor d’adquisició amb una base màxima de 20.000 euros, aconseguint una devolució de fins a 3.000 euros. D’altra banda, en el cas dels punts de recàrrega també és possible deduir-se el 15%, amb una deducció màxima de 600 euros.
Tot i que gairebé cada any se n’anuncia la desaparició, també es mantenen durant aquest exercici les deduccions per obres de millora energètica en habitatges, amb reduccions del 20%, 40% o fins i tot del 60% en funció de l’estalvi energètic aconseguit. Aquestes mesures consoliden l’aposta per la transició ecològica des de l’àmbit fiscal.
Més supòsits exempts i ajudes específiques
Entre altres novetats, s’amplia l’exempció a l’IRPF de les indemnitzacions per accidents de trànsit, incloses les abonades pel Consorci de Compensació d’Assegurances. A més, les ajudes vinculades a la DANA estaran exemptes de tributació, tot i que no passa el mateix, de moment, amb les ajudes per incendis forestals de 2025, pendents d’aprovació.
Catalunya: més deduccions i una escala més favorable
En l’àmbit autonòmic, Catalunya també comptarà amb algunes novetats. Destaca una nova escala de l’IRPF que redueix la càrrega fiscal en els trams més baixos, beneficiant les rendes mitjanes i baixes.
També s’amplien les deduccions per lloguer. Els contribuents de 35 anys o menys, en situació d’atur, amb discapacitat superior al 65% o vidus de més de 65 anys poden deduir-se fins al 10%, amb un màxim de 500 euros o fins a 1.000 en el cas de famílies nombroses o monoparentals, sempre que es compleixi el requisit de no superar els 30.000 euros anuals.
Noves deduccions socials
Catalunya incorporarà noves deduccions amb enfocament social, com les destinades a l’acolliment de menors, amb imports similars als de naixement o adopció.
Té una rellevància especial la deducció per a víctimes de violència masclista, que permetrà deduir fins al 20% del lloguer —o el 25% en determinats casos— amb un màxim d’entre 1.000 i 1.200 euros anuals durant un màxim de tres exercicis.
Foment de l’economia social
Una altra novetat és la deducció del 20% per inversió en cooperatives agràries i d’habitatge, amb un límit de 3.000 euros. La mesura busca impulsar l’economia social, facilitar l’accés a l’habitatge i dinamitzar les zones rurals.
Tot plegat, en un context encara marcat per la incertesa normativa, que obliga els contribuents a estar més atents que mai als canvis fiscals.
El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya respon
Com cada any, El Periódico i el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya respondran els lectors sobre els dubtes que puguin tenir sobre la campanya d’aquest any. Concha Forteza, membre de la Comissió Fiscal del col·legi professional català, respondrà el 16 d’abril les preguntes realitzades al formulari.
