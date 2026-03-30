Tributs
El 8 d'abril arrenca la campanya de la renda del 2025: novetats i canvis clau
La campanya de l’IRPF corresponent a l’exercici del 2025, que es prolonga fins al 30 de juny o fins al 25 de juny si es domicilia el primer pagament, arriba amb diverses novetats que convé conèixer
Javier Santacruz
El dimecres 8 d’abril arrencarà una nova campanya de declaració de la renda, corresponent a l’exercici del 2025. Aquesta es prolongarà fins al 30 de juny o fins al 25 de juny si es domicilia el primer pagament, en un entorn cada vegada més complex i on la pressió fiscal sobre els salaris, les rendes professionals, els lloguers i els interessos continua creixent. L’IRPF d’un salari mitjà a Espanya per a un contribuent sense fills ha pujat 1,6 punts davant l’alça de 0,4 punts de la mitjana dels països de l’OCDE entre 2020 i 2024. Si el salari augmenta fins al 67% per sobre de la mitjana i se situa en el tram superior a 60.000 euros anuals, la pressió fiscal s’incrementa 1,8 punts en el mateix període a Espanya i 0,4 punts en la mitjana de l’OCDE.
Per això, cada any que passa és més important si es pot revisar bé l’esborrany de la declaració de la renda que proporciona la mateixa Agència Tributària. És fonamental comprovar totes les possibilitats de deduccions i reduccions per optimitzar el pagament dels impostos, fent-ho el més just i equitatiu possible, perquè això significarà que es determina sobre la capacitat real de pagament que presenta cada contribuent.
Tributació de l’SMI
A la campanya de la renda que està a punt de començar, s’observen diverses novetats a tot el territori de règim comú (per tant, excloent el País Basc i Navarra). Sense oblidar que sobre el 50% de l’IRPF les comunitats autònomes tenen capacitat normativa, en aquestes pàgines destaquem les actualitzacions a nivell estatal.
La primera i més important quantitativament és la deducció sobre la quota líquida total de l’impost, la finalitat del qual és suprimir el gravamen efectiu per als contribuents perceptors del nou salari mínim interprofessional (SMI), fixat en 16.576 euros anuals per al 2025, i reduir la càrrega fiscal per a aquells contribuents els ingressos del qual se situïn per sota de 18.276 euros anuals.
Segons l’última estadística de l’IRPF corresponent al 2023, el nombre de declarants que tenen un rendiment net reduït (la suma de les seves rendes del treball menys algunes deduccions com les quotes a la Seguretat Social i les despeses deduïbles, entre d’altres) fins a 21.000 euros és concretament de 9.341.121, cosa que suposa el 47,45% del total dels que perceben rendiments del treball.
Amb efectes des de l’1 de gener del 2025, es va incorporar mitjançant disposició addicional sexagèsima primera a la llei 35/2006 aquesta deducció, la qual requereix per a la seva aplicació els següents requisits de forma acumulativa: a) que els rendiments íntegres del treball, derivats d’una relació laboral o estatutària efectiva, siguin inferiors a 18.276 euros, i b) que el contribuent no obtingui altres rendes, excloses les exemptes, per import superior a 6.500 euros.
Actualment, gràcies a les deduccions i reduccions existents, el percentatge de contribuents que paguen impostos per sota dels 21.000 euros ha passat del 47,45 % inicial al 34,86 %. En incorporar la deducció sobre quota líquida (impost a pagar) per mitigar l’SMI, aquest percentatge experimentarà una baixada dràstica.
Rescat d’aportacions
La segona novetat per ordre d’importància és la disponibilitat anticipada del que s’ha estalviat en un pla de pensions. L’1 de gener del 2025 va entrar en vigor la possibilitat de rescatar de forma anticipada els drets consolidats sempre que les aportacions corresponents comptin amb una antiguitat mínima de 10 anys.
Aquesta mesura suposa una ampliació significativa de la liquiditat dels instruments d’estalvi a llarg termini, si bé cal tenir en compte que l’import rescatat tributa com a rendiment del treball en l’exercici de la seva percepció. ¿Què significa això a la pràctica? Bàsicament que és imprescindible analitzar l’impacte fiscal abans d’exercitar l’esmentada opció, perquè es pot donar el cas que el contribuent salti de tram cap a dalt i llavors el cost fiscal es dispari i no convingui.
Hi ha aproximadament 2,57 milions de contribuents que estalvien en plans de pensions, segons dades del 2023 proporcionades per l’Agència Tributària, amb el gruix de les aportacions en les rendes entre 30.000 i 60.000 euros de base liquidable.
Quotes d’autònoms
En tercer lloc, en el capítol dels rendiments professionals i laborals, apareix, primer, una nova reducció aplicable als rendiments d’activitats artístiques obtinguts de manera excepcional, amb efectes des de l’1 de gener del 2025, tant en l’apartat de rendiments de treball com en el de rendiments d’activitats econòmiques en règim d’estimació directa.
I segon, es declaren exemptes de l’IRPF les ajudes concedides per danys personals als incendis forestals i altres emergències de protecció civil esdevinguts entre el 23 de juny i el 25 d’agost del 2025, a l’empara de l’acord assolit en la reunió del Consell de Ministres del 26 d’agost del 2025. L’exempció opera amb efectes des del 26 d’agost del 2025 i resulta d’aplicació automàtica per als perceptors d’aquests ajuts.
Un element molt important és que en aquesta declaració s’incorpora la primera regularització que es va fer de la cotització de les quotes al Règim Especial dels Treballadors per Compte Propia, és a dir, treballadors autònoms, d’acord amb el disposat a l’article 308 del reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, que era corresponent al 2024. Tot i que la dada està incorporada en les dades fiscals i a l’esborrany, els autònoms han de prestar atenció a si està correctament integrada la liquidació feta amb la Seguretat Social o no.
I, finalment, en el cas dels rendiments professionals agrícoles, per al 2025 s’eliminen les següents reduccions: el 35% del preu d’adquisició del gasoil agrícola i el 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants.
Estalvi de rendes altes
Quant al tipus aplicable a les rendes de l’estalvi (base liquidable) a partir de 300.000 euros, puja del 28% al 30 %. Sabem que hi ha uns 150.000 contribuents (1,57%) que declaren en aquesta partida més de 150.000 euros, però dependrà de les circumstàncies de cada un.
A més, s’amplia en un exercici addicional l’àmbit temporal de les deduccions per obres de millora dels habitatges per a una eficiència energètica més gran. Concretament, fins al 31 de desembre del 2026 per a actuacions en habitatges habituals i fins al 31 de desembre del 2027 per a edificis d’ús predominantment residencial. Els percentatges de deducció i els límits de base no experimenten modificació.
D’altra banda, en el marc del programa MOVES III, aprovat mitjançant reial decret llei 3/2025, d’1 d’abril, es manté la vigència de les deduccions per adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible nous, i per instal·lació de punts de recàrrega, amb efectes fins al 31 de desembre del 2025. En un moment d’encariment dels preus dels combustibles fòssils, arran sobretot de la guerra de l’Iran, i tenint en compte les mesures aprovades en el reial decret llei 7/2026, els programes d’ajuts fiscals per a l’electrificació continuaran a la recerca de més beneficiaris.
Altres aspectes d’interès
A més d’algunes modificacions en la tributació de les prestacions d’atur o les pensions de manutenció de fills de pares separats, una deducció que continua vigent és la lligada a tenir la residència a l’illa de La Palma, equiparada a la prevista per a les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, en el marc de les mesures de recuperació econòmica i social posades en marxa arran de les erupcions volcàniques del 2021.
Finalment, l’absència de nous Pressupostos Generals de l’Estat deixa en els mateixos llindars l’IPREM (l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples) en 8.400 euros, l’interès legal dels diners continuen en el 3,25 % i els imports dels mínims personals i familiars i les deduccions es queden exactament en la mateixa quantia.
