Hisenda confirma quants diners pots donar a un familiar sense haver-ho de declarar
Hisenda considera donació qualsevol entrega de diners sense contraprestació i, tot i que no hi ha un mínim exempt, les transferències superiors a 6.000 euros poden ser revisades i, a partir de 10.000 euros, s'han de declarar obligatòriament
Xavi Espinosa
A Espanya, les transferències de diners entre familiars estan sota la lupa de l'Agència Tributària (Hisenda), especialment amb l'augment de la vigilància sobre mitjans digitals com Bizum i les transferències bancàries a partir del 2026. Tot i que ajudar econòmicament un familiar és legal, tota donació s'ha de declarar, independentment de l'import, i l'incompliment pot derivar en sancions.
Les donacions estan subjectes a l'ISD. El subjecte passiu (qui rep els diners) ha de declarar i pagar l'impost, tot i que aquest varia dràsticament segons la comunitat autònoma, amb bonificacions que poden arribar al 99% en algunes regions. No obstant això, la manca de declaració pot fer que Hisenda consideri els diners com un "increment de patrimoni no justificat", cosa que implica pagar IRPF per aquesta quantitat, a més de sancions que poden oscil·lar entre el 50% i el 150% de la quantitat no declarada.
Depèn de la quantitat
Es considera donació qualsevol entrega de diners en què no existeixi contraprestació. És a dir, si el receptor no ofereix res a canvi, l'operació té caràcter gratuït i queda subjecta a l'ISD. Això s'aplica fins i tot en quantitats petites, ja que la llei no fixa un mínim a partir del qual deixi de considerar-se donació.
Tot i que l'obligació de declarar existeix en tots els casos, l'Agència Tributària pren com a referència determinats imports. A partir de 6.000 euros, la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals obliga les entitats financeres a supervisar operacions que puguin resultar sospitoses o poc habituals. Per això, les transferències que superin aquesta xifra poden ser revisades, tot i que no impliquin automàticament una declaració obligatòria. En aquests casos, el contribuent ha de poder justificar l'origen i la destinació dels diners.
Quan la quantitat transferida arriba o supera els 10.000 euros, la normativa n'exigeix la declaració obligatòria. Aquest tipus de moviments són considerats per Hisenda com a possibles donacions encobertes, per la qual cosa s'estableix aquest límit com a mesura de control per prevenir el frau fiscal.
No complir amb l'obligació de declarar una donació pot comportar sancions econòmiques importants. Les multes poden començar en 600 euros i arribar fins al 50% de l'import no declarat en situacions més greus. A més, l'Administració pot iniciar procediments sancionadors i sol·licitar informació addicional. Aquestes penalitzacions s'apliquen independentment que l'operació es faci entre familiars.
6.000 euros com a mínim
L'Impost de Successions i Donacions és el tribut encarregat de regular aquest tipus de transmissions gratuïtes entre persones. La seva aplicació depèn de factors com la comunitat autònoma en què resideixi el beneficiari, el grau de parentiu entre les parts i la quantitat entregada.
Tot i que no existeix un mínim exempt per a les donacions, a partir de 6.000 euros les operacions poden ser objecte d'anàlisi, i des dels 10.000 euros s'han de declarar obligatòriament.
