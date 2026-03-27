Preu dels carburants
El dièsel, en preus de rècord: omplir el dipòsit per Setmana Santa costarà de mitjana més de 90 euros
El preu mitjà del gasoil i la gasolina es troben en nivells de prerècord, però per sota del màxim històric del 2022, quan va esclatar la guerra d'Ucraïna
Marcos Rodríguez
L'operació sortida de Setmana Santa arrenca a Espanya amb el preu de la gasolina i del dièsel encara en nivells de prerècord, especialment en el cas del dièsel, el preu mitjà del qual se situa al voltant dels 1,75 euros per litre, tot i que en alguns moments va superar els 2 euros per litre. La gasolina, per la seva banda, es troba en la forquilla d'1,65-1,72 euros per litre.
Tot i que lluny dels màxims històrics registrats el 2022, quan va esclatar la guerra d'Ucraïna, el cost actual continua tenint un impacte significatiu en la butxaca dels conductors en un dels períodes amb més volum de desplaçaments de l'any, i això malgrat les mesures del Govern.
Amb aquests preus, omplir un dipòsit mitjà de 50-55 litres ja costa entre 87 i 96 euros, malgrat la rebaixa al 10% de l'IVA dels carburants decidida pel Govern aquesta setmana. Tot això depèn del vehicle i de l'estació de servei. En el cas de vehicles més grans, com SUV o monovolums, el proveïment pot superar amb facilitat els 100 euros.
Un cost elevat, tot i que lluny del rècord. El context actual dista del que es va viure el juny del 2022, quan la gasolina va superar els 2,1 euros per litre en plena crisi energètica després del repunt de la inflació pel conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna. Tanmateix, la baixada registrada des d'aleshores no ha retornat els preus a nivells que els consumidors considerin baixos.
De fet, el dièsel es manté clarament per sobre dels valors previs a la pandèmia, quan era habitual trobar-lo per sota d'1,30 euros per litre. Aquesta diferència explica per què, malgrat no estar en màxims històrics, la percepció de carestia continua molt present.
Diferències entre estacions i territoris
Les dades del Ministeri per a la Transició Ecològica reflecteixen una elevada dispersió de preus entre estacions de servei. En funció de la província i del tipus de benzinera —especialment entre grans operadors i estacions ‘low cost’—, el preu del dièsel pot variar diversos cèntims per litre.
Aquestes diferències s'accentuen en períodes d'alta demanda com Setmana Santa, quan l'augment dels desplaçaments tendeix a tensionar els preus en determinades zones, especialment en corredors turístics i àrees costaneres.
L'operació sortida, condicionada pel combustible
La Direcció General de Trànsit preveu milions de desplaçaments durant els pròxims dies, en una de les campanyes més intenses del calendari. En aquest context, el cost del combustible es consolida com un dels principals factors que condicionen el pressupost dels viatges per carretera.
Malgrat això, no s'espera que els preus frenin de manera significativa la mobilitat, tot i que sí que poden influir en decisions com la durada dels desplaçaments, l'ús compartit del vehicle o l'elecció de destinacions més properes.
Estabilitat recent, però amb incertesa
En les últimes setmanes, els carburants han mostrat una certa estabilitat després de mesos de volatilitat. Tanmateix, el mercat energètic continua exposat a factors externs, com l'evolució del preu del petroli, el tipus de canvi o les tensions geopolítiques.
En aquest context, el preu del cru de referència a Europa, el Brent, se situa actualment al voltant dels 110 dòlars per barril, encara una mica lluny dels pics superiors als 120 dòlars assolits el 2022, però encara en una franja que pressiona a l'alça els carburants. Tot plegat, en plena guerra a l'Iran.
L'evolució del barril de Brent és clau per entendre el comportament del dièsel i la gasolina, ja que la seva cotització impacta directament en els costos de producció i distribució. Tot i que el mercat ha mostrat una certa moderació en els últims mesos, factors com les decisions de l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP), la demanda global o les tensions geopolítiques continuen condicionant-ne el preu.
El paper del petroli
El preu final que paguen els consumidors a les estacions de servei no depèn únicament del cru, però sí que està estretament lligat a la seva evolució. A això s'hi afegeixen elements com els costos de refinatge, els marges comercials i la càrrega fiscal, que a Espanya representa una part significativa del preu final, tot i que ara s'han adoptat mesures de contenció en aquest sentit.
Per aquest motiu, fins i tot en escenaris en què el petroli no assoleix màxims històrics, com l'actual, els carburants poden mantenir-se en nivells relativament elevats, com passa aquesta Setmana Santa.
En plena Setmana Santa, el dièsel al voltant d'1,75 euros per litre no marca un rècord, però sí que consolida un nivell de preus que manté la pressió sobre els conductors espanyols.
