Jubilats
Els jubilats que van fer la mili poden augmentar la seva pensió
La Justícia reconeix en determinats casos el dret a computar el servei militar en la jubilació amb fins amb un any més cotitzat
Alejandro Navarro
Molts jubilats estan rebent bones notícies sobre la seva pensió, ja que aquells que van realitzar el servei militar obligatori, més conegut com a mili, podran augmentar la seva jubilació. El punt clau és la prestació social substitutòria, que durant molts anys no es va tenir en compte, però que ara pot suposar un gran benefici per a alguns pensionistes.
Fins a un any de cotització pel servei militar obligatori
Alguns advocats i associacions ja estan advertint que, sempre que es compleixin certes condicions, aquest temps podrà computar com a cotitzat. Per això, alguns jubilats podran sol·licitar una revisió de la seva pensió, i fins i tot cobrar quantitats que no van percebre en el seu moment.
Segons confirmen els tribunals, els jubilats poden sumar fins a un any en la seva pensió, corresponent al servei militar obligatori o a la prestació substitutòria. Aquest període no s’afegeix de manera automàtica, tot i que pot ser fonamental en alguns casos.
D’aquesta manera, pot ser molt útil per complir el mínim d’anys cotitzats per accedir a la pensió. A més, pot acabar de completar llacunes de cotització o millorar el percentatge aplicat sobre la base reguladora. El resultat pot ser una pensió més alta, ja que, encara que sigui només un any, la diferència pot ser molt significativa.
L'oportunitat de revisar la pensió
Ara bé, ¿per què se’n parla ara? El motiu és que una gran quantitat de sentències recents consideren que la mili s’ha de tenir en compte a l’hora de calcular la pensió. Per això, s’ha obert la possibilitat de revisar certs casos en què no es va poder incloure aquesta prestació substitutòria.
De fet, hi ha jubilats que no sabien que podien sol·licitar aquesta revisió, per la qual cosa haurien estat percebent durant anys menys diners dels que els corresponien. El resultat pot ser molt positiu, ja que no només es podria augmentar la pensió, sinó també els endarreriments d’anys anteriors.
En general, la Justícia recorda que qui va fer la mili i està jubilat té la possibilitat de revisar la seva pensió, i fins i tot beneficiar-se de millores econòmiques importants. En aquest cas, un simple gest pot generar efectes molt positius en l'economia del pensionista.
