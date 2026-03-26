Setmana Santa
El turisme rural de Girona preveu superar el 90% d’ocupació per Setmana Santa
La Costa Brava, l’interior i el Pirineu concentraran el gruix de les reserves entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua
Joel Lozano
Les cases rurals de les comarques gironines esperen una bona Setmana Santa. Segons les dades de Turisme Rural Girona, el sector preveu superar el 90% d’ocupació en els dies centrals de les vacances, entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua, mentre que en el primer tram, des del 27 de març fins al 2 d’abril, la previsió se situa al voltant del 60%.
La patronal del sector apunta que aquesta ocupació elevada es reparteix tant en cases rurals completes com en allotjaments per habitacions i que els punts amb més activitat són la Costa Brava, l’interior de Girona i el Pirineu gironí.
En el cas del Pirineu, la previsió es veu afavorida per la bona temporada de neu i pel fet que les estacions d’esquí gironines tancaran després de Setmana Santa, un factor que, segons l’entitat, anima part dels visitants a aprofitar els últims dies de la campanya d’hivern.
Turisme Rural Girona, que agrupa més de 240 allotjaments de Girona, la Costa Brava i el Pirineu, també sosté que la demanda continua a l’alça i que la majoria d’hostes seran de proximitat, principalment de Catalunya. La mitjana general d’estada prevista és de cinc dies i quatre nits, tot i que en els dies centrals de les vacances l’associació la concreta en quatre nits.
Pel que fa al primer cap de setmana i als primers dies de vacances, el sector situa l’ocupació en el 60% i preveu la presència d’alguns visitants europeus, sobretot a la Costa Brava, amb estades de més de cinc dies. Segons han informat en una nota de premsa, aquest públic arriba principalment de França, Holanda i Alemanya. Per al segon tram, l’entitat calcula que el 90% actual encara podria créixer amb reserves d’última hora.
L’associació també assegura que, de moment, no ha detectat anul·lacions ni una caiguda de reserves malgrat els conflictes a l’Orient Mitjà i l’augment del preu dels carburants. En aquest sentit, apunta que part de la clientela ha optat pel turisme de proximitat i que alguns viatgers han ajornat desplaçaments a l’Àsia per més endavant.
Segons les previsions de Turisme Rural Girona, el gruix dels hostes serà català: un 80% procedirà sobretot de Barcelona, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i Osona. A més, un 5% arribarà de Tarragona i Andorra, especialment cap a establiments de la Costa Brava.
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
- Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
- La fuga de cambrers de la Costa Brava: "Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes"
- Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
- Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
- Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
- Operació dels Mossos al centre de Figueres contra el tràfic de drogues
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa