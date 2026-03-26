Per la pujada dels fertilitzants
La guerra de l'Iran podria disparar fins a un 25% el preu dels tomàquets, pebrots i cogombres
El tancament de l'estret d'Ormuz podria elevar fins a un 200% el cost dels fertilitzants, fet que afectaria els cultius d'hivernacle
El Periódico
El tancament de l'estret d'Ormuz, per on transita una tercera part de la urea mundial i el 45% del sofre global, podria disparar fins a un 200% els preus dels fertilitzants, segons l'anàlisi 'Impacte de la pujada de preus dels fertilitzants', elaborada per la consultora Roland Roland Berger. En concret, l'estudi, que es basa en dades de CRU i Kpler, alerta que la guerra de l'Iran i el consegüent tancament de l'estret d'Ormuz poden provocar una crisi potencialment més greu que la viscuda el 2021-2022 després de la pandèmia i l'inici del conflicte d'Ucraïna en el sector agroalimentari europeu.
Així, la consultora adverteix que la interrupció del subministrament amenaça amb generar una pujada significativa de costos a tota la cadena agroalimentària, des de la producció agrícola fins al preu final de fruites i verdures al lineal del supermercat.
L'informe confirma que les exportacions diàries de fertilitzants a través de l'estret d'Ormuz s'han desplomat des de nivells de 100-200 unitats diàries a pràcticament zero en qüestió de setmanes i recorda que per aquest corredor marítim transita aproximadament una tercera part de les exportacions globals d'urea —el fertilitzant nitrogenat més utilitzat del món— i el 45% de les exportacions mundials de sofre, matèria primera essencial per a la producció de fertilitzants fosfatats.
Els fertilitzants, fins a un 200% més cars
El mercat espanyol d'agroinputs està valorat en aproximadament 5.600 milions d'euros a preus d'agricultor el 2025, segons es revela a l'informe, que preveu diferents escenaris en funció del temps que es prolongui la interrupció del trànsit a Ormuz. En un escenari de curta durada (1-3 mesos), els fertilitzants podrien encarir-se entre un 30% i un 50%, mentre que en un escenari prolongat (més de sis mesos) l'increment podria situar-se entre el 150% i el 200%, superant els nivells assolits en la crisi anterior.
Altres segments, com els fitosanitaris o els productes biològics, experimentarien augments més moderats, fet que reforça el seu posicionament com a alternatives més estables en entorns d'alta volatilitat. D'aquesta manera, aquest encariment es traslladarà progressivament al consumidor de manera desigual segons el tipus de cultiu. Els cultius d'hivernacle, com tomàquet, pebrot o cogombre, especialment intensius en l'ús d'inputs, podrien registrar increments entre el 15% i el 25%.
Altres productes com les hortalisses de fulla experimentarien pujades d'entre el 12% i el 20%, mentre que categories com l'oli d'oliva, fruita fresca o cereals també es veuran afectades, tot i que en grau més baix. En el cas dels cereals, malgrat el seu menor cost per hectàrea, els reduïts marges de l'agricultor faran que l'increment es traslladi pràcticament del tot al preu final.
Impacte en els agricultors
D'altra banda, l'impacte serà especialment intens en els agricultors individuals, que representen la major part del sector i operen amb marges molt ajustats. Durant la crisi anterior, molts productors van reduir l'ús d'inputs per contenir costos, una estratègia que previsiblement es repetirà, amb el risc afegit d'abandonament d'explotacions petites.
En paral·lel, el mercat de distribució d'agroinputs —amb més de 700 operadors a Espanya i altament fragmentat— experimentarà una acceleració del seu procés de consolidació. Els grans distribuïdors, amb més capacitat financera, podran anticipar-se a la pujada mitjançant l'acumulació d'inventari, mentre que els petits afrontaran una forta pressió sobre marges i un major risc d'impagament.
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
- Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
- La fuga de cambrers de la Costa Brava: "Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes"
- Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
- Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
- Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
- Operació dels Mossos al centre de Figueres contra el tràfic de drogues
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa