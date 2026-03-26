Setmana Santa
El sector turístic gironí afronta la Setmana Santa amb optimisme, però pendent de les reserves d'última hora
La previsió d’ocupació se situa entre el 60% i el 90% a la província
Els càmpings són els més optimistes i esperen fregar el ple en els dies festius
Joel Lozano
Pocs dies abans de l'inici de Setmana Santa, el sector turístic de les comarques gironines afronta la campanya amb bones perspectives, però també amb prudència. Les diferents entitats de la província coincideixen que la previsió és "positiva", tot i que bona part del resultat final dependrà, una vegada més, de la meteorologia i de les reserves d’última hora.
Des de l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava i Pirineu de Girona (ATA), la presidenta, Esther Torrent, explica en declaracions a aquest diari que "les perspectives per aquesta Setmana Santa, de moment, són similars a altres anys". Tot i això, avisa que "segurament el factor meteorològic incidirà bastant" en el comportament de la demanda. A més, assegura que enguany "la gent es repartirà més entre la costa i la muntanya", ja que "hem tingut una molt bona temporada de neu" i encara hi haurà qui voldrà aprofitar els últims dies de la temporada d’esquí.
Torrent subratlla que Setmana Santa continua sent una campanya molt condicionada per la reserva tardana. "Les reserves de Setmana Santa sempre són molt a última hora i en funció de la climatologia", afirma. En aquest sentit, remarca que "encara queden bastantes reserves per arribar". La presidenta d’ATA afegeix que el perfil més habitual d’aquestes dates continua sent "familiar i de proximitat", sobretot procedent de l’àrea metropolitana de Barcelona i el sud de França.
Un "cap de setmana llarg"
La mateixa idea comparteix la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre. La seva gerent, Judith Lloberol, admet que el sector ja fa temps que percep un canvi en la manera com es concentra aquesta campanya. "Ja els últims anys tenim la sensació que no és una setmana", assegura. A parer seu, avui Setmana Santa s’assembla més a "un cap de setmana llarg per treballar turísticament" que no pas a unes vacances llargues, amb el gruix de l’activitat concentrat en els dies finals.
"Ara estem a un 60% de reserves", diu, però recorda que "encara aquests dies poden entrar reserves o fins i tot anul·lacions, depenent del temps". També apunta que la bona temporada d’hivern pot contribuir a repartir la demanda: "tenim la sensació que la campanya d’hivern, de neu, aguantarà", i això pot fer que una part dels visitants es decantin encara per la muntanya. Tot i així, deixa clar que a la costa també s’espera moviment, entre altres motius pel pes de la segona residència i l’activitat als restaurants.
Per la seva banda, la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona situa la previsió global de la província en una forquilla d’entre el 60% i el 80% d'ocupació, amb el gruix dels visitants "de la província de Barcelona". La federació també insisteix que hi ha "molta reserva d’última hora" i assenyala la situació geopolítica com un dels factors que poden acabar influint en el comportament de la demanda.
Els càmpings, fregant el ple
On les perspectives són encara més bones és als càmpings. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, assegura que "les reserves avancen a bon ritme". L’entitat preveu ocupacions de fins al 80% i el 90% al conjunt dels càmpings de les comarques gironines i remarca que "durant els dies centrals festius, de dijous a diumenge, molts establiments estaran pràcticament plens". El sector també puntualitza que es tracta de "dades similars a les de l’any passat", un element que reforça la sensació de solidesa en l’inici de temporada.
Per aquesta Setmana Santa hi haurà 56 càmpings oberts dels 74 associats a l'entitat, cosa que representa el 75% de l’oferta. Segons el sector, aquest percentatge "ha anat creixent els darrers anys", en línia amb l’estratègia d’allargar la temporada i avançar cap a la desestacionalització. Els càmpings remarquen que Setmana Santa "marca l’inici de la temporada" i adverteixen que la valoració global del començament de campanya "s’acabarà de definir a finals d’abril", coincidint amb l’arribada esglaonada del turisme internacional. "Això, malgrat l’augment de la taxa turística que serà efectiu a partir de l’1 d’abril i que s’ha aprovat en contra de l’opinió del sector" remarquen.
En la mateixa línia que la resta d'entitats, el sector insisteix que per aquesta Setmana Santa "un dels factors clau serà la meteorologia", especialment en un tipus d’allotjament tan lligat a l’exterior. Alhora, també destaquen "la bona evolució dels càmpings de muntanya i del Pirineu", afavorits per la neu i per una oferta vinculada a la natura. D'altra banda, Gotanegra afirma que "no s’estan detectant afectacions significatives en el volum de reserves" pel context internacional, tot i que sí "un lleuger augment de les reserves del mercat alemany a l’estiu".
Més enllà de l’ocupació immediata, els càmpings també descriuen un canvi de fons en els hàbits dels visitants. L’associació afirma que "en els darrers anys s’ha detectat una evolució clara cap a estades més llargues i un model de vacances més pausat". En aquest sentit, precisa que "l’estada mitjana se situa al voltant dels sis dies" i que "en el cas dels visitants internacionals arriba als 7,3 dies", la més elevada entre les diferents tipologies d’allotjament turístic. Segons el sector, aquesta tendència implica "una menor rotació de visitants però un augment del volum global de pernoctacions" i es tradueix en "un impacte econòmic més estable i sostingut al territori, ja que els clients consumeixen més en comerç i serveis locals".
Per la seva banda, les cases rurals de les comarques gironines esperen una bona Setmana Santa. Segons les dades de Turisme Rural Girona, el sector preveu superar el 90% d’ocupació en els dies centrals de les vacances, entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua, mentre que en el primer tram, des del 27 de març fins al 2 d’abril, la previsió se situa al voltant del 60%.
La patronal del sector apunta que aquesta ocupació elevada es reparteix tant en cases rurals completes com en allotjaments per habitacions i que els punts amb més activitat són la Costa Brava, l’interior de Girona i el Pirineu gironí.
