"Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te": així ho explica un advocat laboral

Juanma Lorente detalla la "tolerància empresarial", el factor que faria que aquest hipotètic acomiadament fos improcedent

D’acord amb l’expert, una empresa no et pot rescindir el contracte per una cosa que t’ha permès durant un període prolongat. / Israel Undrade | Unsplash

Ronald Goncalves

Espanya contempla una varietat de situacions en què un acomiadament per part d’una empresa cap a un treballador es declara improcedent, sempre que s’hagi fet sense seguir els procediments legals i es reclami per la via judicial.

Això és Laboral"Tolerància empresarial"

"L’empresa no et pot acomiadar pel mateix que t’ha permès durant anys. S’anomena tolerància empresarial", aclareix Lorente, exposant tot seguit un exemple per il·lustrar la conjuntura.

En aquest sentit, proposa un cas en què una persona pot portar dos anys arribant tard a la feina entre 5 i 15 minuts; tanmateix, durant tot aquest temps, la companyia no ha dit res, de manera que s’infereix que "ho tolera" i, en conseqüència, no la pot acomiadar de manera sobtada.

Aquesta "tolerància empresarial" és el que permet que un acte que no hagi estat sancionat prèviament no pugui ser sancionat en el futur, perquè es considera tolerat i, com a resultat, l’empresa "no podrà utilitzar-ho per acomiadar".

"Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te": així ho explica un advocat laboral

PP, PSOE i Junts aproven definitivament la llei contra la multireincidència

Enquesta CIS: un de cada quatre espanyols no ha mantingut relacions sexuals en l'últim any

Les mentides del cas Noelia: de la violació per part d’estrangers en un centre de menors a la manca de tractament psiquiàtric

"L'autisme dels nostres fills no desapareix quan fan 18 anys": les famílies denuncien abandonament i reivindiquen suport al llarg de tota la vida

Roses acaba les obres de millora del camí de ronda entre Canyelles i l'Almadrava

Rosalía, després de cancel·lar el seu concert a Milà per una indisposició: "Estic millor"

La guerra de l'Iran podria disparar fins a un 25% el preu dels tomàquets, pebrots i cogombres

