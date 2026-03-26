Castelló d’Empúries premia la dedicació de comerciants i empresaris en la I Nit del Comerç i l'Empresa
L’Ajuntament i l’Associació de Comerciants i Empresaris va concedir una trentena de guardons
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries i l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava van celebrar, el dimecres 25 de març, la I Nit del Comerç i l’Empresa, un nou esdeveniment, que va omplir l’Auditori Puigmal d’Empuriabrava, amb la voluntat de reconèixer i posar en valor el comerç local i el món empresarial del municipi. Aquesta primera edició volia destacar la tasca de comerciants i empresaris que, amb esforç, constància i compromís, han contribuït de manera decisiva al creixement i al dinamisme del municipi en totes les seves vessants: econòmica, social i comunitària. "Sense comerç no hi ha poble ni tampoc hi ha vida. Castelló és un municipi que creix cada any i nosaltres hem de créixer al seu costat", va afirmar el president de l’Associació, Albert Lladó.
La I Nit del Comerç i l’Empresa, on es van atorgar una trentena de premis, vol esdevenir un espai de trobada, de reconeixement i també de projecció de futur; un punt de partida per continuar treballant plegats en l’enfortiment del teixit econòmic local. «Manteniu viu el nostre municipi i cada guardonat representa una iniciativa de no rendir-se», valorava la regidora de Comerç i Promoció Econòmica, Helena Solana.
Per començar, els promotors de la nit van voler retre un homenatge als establiments comercials i empresarials més antics, amb 100 anys d'història o més, en aquesta categoria es va premiar la Carnisseria Bordas i l’Hotel Canet.
També van rebre un reconeixement els negocis amb 50 anys d'história o més, com són: l’Estació de servei Castelló, l’Estació de Servei Port Empuriabrava, Jorquim, Nàutic Luis i Casademont Castelló (1976); Dari, Teixidor Perruquers (1974); Nàutic Almata, Lavanderia El Cisne i Càmping Mas Nou (1973); Nuel, Llibreria Casamitjana, Jomar i Can Francesc (1972); Pintures Renart i Helimotor (1971); Supermercat Montserrat i Sanllehí Jardineria (1969); Hotel Emporium (1965); Farmàcia Burset (1962); Carnisseria Morera (1949); Cooperativa de Castelló d’Empúries (1946); i Transports Duñach (1929).
A més, la Carnisseria Morera i Josep M. Martorell Pastoret (l’ànima de Jomar), van rebre una Menció especial a la trajectòria professional i d’ofici.
Entre els premiats, es reconeixia la satisfacció per la seva dedicació als seus negocis al llarg de tots aquests anys. "Per a mi, la botiga ha sigut un camí de vida, més que un negoci", valorava Margarita Corral, de la Carnisseria Morera, mentre que Josep Maria Martorell confessava que "tot l’èxit ha estat dels meus treballadors".
"Sou confiança"
A l'esdeveniment també hi va assistir Mireia Canal Vila, especialitzada en Formació de Tècniques de Venda, que va recordar als professionals del sector que "continueu venent a persones, com fa mil anys, però, ara, no només es tracta de vendre, sinò d’ajudar a les persones".
L’alcaldessa castellonina, Anna Massot, va ser l’encarregada de cloure la vetllada: "Amb esforç, constància i passió, heu contribuït al creixement del municipi. Sou confiança, perquè feu possible un municipi viu i actiu per al futur. Els pobles no es construeixen des de les institucions sinò cada dia des dels negocis". A més, va agrair als comerciants i empresaris que hagin apostat pel municipi al llarg del temps. Per a Massot, "avui, reconeixem el passat, però, alhora, mirem cap al futur".
