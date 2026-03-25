Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Figueres operació policialEntrevista René PachecoFigueres rètols en catalàMercaderies perilloses FigueresAtropellament mortal Roses
instagramlinkedin

Laboral

Confirmat per l'Estatut dels Treballadors: treballar en aquest horari dona dret al plus de nocturnitat

Molts empleats desconeixen aquesta llei

Els treballadors que fan la seva activitat laboral en horari nocturn tindran dret a un plus de nocturnitat sempre que es treballi un mínim d'hores dins del període nocturn.

Luis Alloza

Els inicis al mercat laboral no solen ser senzills. Tot i que en alguns casos pot resultar emocionant, aquest període de transició és ple d'incertesa. L'entrada al món professional requereix entendre una sèrie de conceptes essencials com les entrevistes, els tipus de contractes o les condicions laborals que regeixen la relació entre l'empresa i l'empleat. Per aconseguir èxit en aquest panorama, és fonamental que el nou treballador s'informi sobre els seus drets bàsics i obligacions.

Un dels principals apartats del contracte de treball és la jornada laboral. La durada específica d'aquesta jornada s'estableix mitjançant convenis col·lectius o el contracte de treball individual. Tanmateix, l'Estatut dels Treballadors imposa un límit màxim a la jornada ordinària, establint que aquesta no podrà excedir les 40 hores setmanals de treball efectiu, calculades de mitjana al llarg d'un còmput anual.

Plus de nocturnitat

Tot i que l'horari estàndard d'inici d'una jornada a la majoria de les empreses se sol situar entre les 06.00 i les 09.00 hores, finalitzant després d'un màxim de nou hores (vuit en jornada ordinària), hi ha variacions en funció del sector. En aquells treballs que es desenvolupen de nit o en horaris poc habituals, s'aplica el concepte de plus de nocturnitat. Aquest complement salarial té com a objectiu compensar l'esforç addicional que suposa per al treballador exercir la seva feina durant les hores en què la majoria de persones descansen.

L'Estatut dels Treballadors és l'encarregat de regular l'horari nocturn.

L'Estatut dels Treballadors és l'encarregat de regular aquest horari nocturn. L'article 36, que es refereix al treball a torns, ritme de treball i treball nocturn, especifica que és el que es fa entre les deu de la nit i les sis del matí. L'empresari que recorri a aquest tipus de jornada habitualment n'ha d'informar l'autoritat laboral. "La jornada de treball dels treballadors nocturns no podrà excedir de vuit hores diàries de mitjana, en un període de referència de quinze dies. Aquests treballadors no podran fer hores extraordinàries", indica l'article.

"Per a l'aplicació del que disposa el paràgraf anterior, es considerarà treballador nocturn aquell que faci normalment en període nocturn una part no inferior a tres hores de la seva jornada diària de treball, així com aquell que es prevegi que pot fer en aquest període una part no inferior a un terç de la seva jornada anual", matisa l'article número 36 de l'estatut.

Els treballadors que fan la seva activitat laboral en horari nocturn tindran dret a un plus de nocturnitat sempre que es treballi un mínim d'hores dins del període nocturn. S'ha de complir la condició fonamental de fer un mínim de tres hores de la jornada diària dins d'aquest marge nocturn. El més aconsellable és consultar el conveni col·lectiu.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents