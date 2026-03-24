Benzineres
La rebaixa de l'IVA abarateix els carburants uns 20 cèntims per litre: aquestes són les gasolineres més barates a l'Alt Empordà
El govern espanyol assegura que la reducció ja s'ha començat a notar a les benzineres i calcula un estalvi mitjà de 20 euros per dipòsit
Joel Lozano
A les portes de Setmana Santa, un dels períodes amb més moviment a les carreteres, la rebaixa de l’IVA dels carburants ja s’ha començat a notar a l'Alt Empordà i comarques gironines. La mesura, que va entrar en vigor aquest diumenge dins del pla anticrisi del govern espanyol per fer front al conflicte a l’Orient Mitjà, ha fet baixar de manera clara els preus mitjans tant de la gasolina com del dièsel a la comarca i a la província.
En el cas de la gasolina, el preu mitjà a Girona ha passat d'1,816 euros per litre dissabte a 1,593 aquest dimarts, és a dir, 22,3 cèntims menys per litre. Pel que fa al dièsel, la baixada ha estat de 17,8 cèntims, ja que ha caigut d'1,964 euros a 1,786.
La reducció respon a l’entrada en vigor del decret aprovat pel govern espanyol, que inclou la rebaixa del 21% al 10% de l’IVA dels carburants, així com també de l’electricitat i el gas. La mesura forma part d’un paquet de 80 actuacions dividides en dos grans eixos: un de caràcter conjuntural, per esmorteir els efectes immediats del conflicte i protegir els sectors més exposats, i un altre d’estructural, orientat a avançar en la descarbonització i l’electrificació de l’economia.
La rebaixa arriba després de setmanes d’escalada dels preus dels combustibles. Segons les dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic recollides en el context del decret, el litre de gasolina de 95 a Catalunya tenia un preu mitjà d’1,712 euros el 13 de març i havia arribat a 1,809 euros divendres.
20 euros menys
Aquest dilluns, el govern espanyol ha defensat que el pla ja està tenint efectes directes a les estacions de servei. La ministra d’Inclusió, Elma Saiz, ha assegurat a TVE que "aquest diumenge la ciutadania ja va veure que s’estava alleugerint l’ompliment dels dipòsits" i ha afirmat que, de mitjana, "la gent està pagant 20 euros menys". Saiz també ha remarcat que l’executiu continuarà treballant per "protegir" la societat dels efectes d’una "guerra il·legal" que, segons ha dit, ja ha suposat un cost de 5.000 milions d’euros.
Més enllà dels carburants, Saiz també s’ha referit aquest dilluns a l’anomenat decret de "l’escut social", que inclou mesures en matèria d’habitatge. La ministra ha sostingut que ara correspon als partits decidir si li donen suport i ha defensat que el govern intentarà tirar-lo endavant amb "diàleg, mà estesa, pedagogia i explicacions". Segons ha apuntat, aquest segon paquet potser no es votarà aquesta mateixa setmana, a diferència del decret amb les mesures energètiques, que sí que està previst que arribi al ple, segons recull l'agència ACN.
Preguntada per les tensions entre el PSOE i Sumar per l’aprovació de les mesures anticrisi, la ministra n’ha tret ferro i ha carregat contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "El PP no es pren un temps de reflexió i anàlisi sobre les mesures que tenim sobre la taula; això sí que em sembla un insult als espanyols", ha afirmat.
El decret preveu que la majoria de les mesures estiguin vigents fins a finals de juny, tot i que incorpora una clàusula de desactivació de les rebaixes fiscals en cas que els preus baixin de manera substancial. Per determinar-ho, es compararà l’IPC de l’electricitat, el gas i els carburants de l’abril del 2026 amb el de l’abril del 2025. A partir del juny, només si aquest índex augmenta més d’un 15%, el govern mantindrà la reducció de l’IVA.
Subscriu-te per seguir llegint
