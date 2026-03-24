Economia

Una experta en finances avisa: "No tothom pot viure del lloguer com a pensió"

"Per a això necessites tenir els diners per comprar-te el pis o la hipoteca", sosté l'experta en finances Natalia de Santiago

Un cartell d'"Es lloga". / DdG

David Cruz

El somni de viure dels lloguers com a fórmula per a la jubilació no és tan senzill com sembla. O almenys això és el que sosté l'experta en finances Natalia de Santiago, que posa el focus en una realitat molt incòmoda: no tothom es pot permetre aquesta estratègia.

En un context molt marcat per l'encariment de l'habitatge i la incertesa de les pensions, són moltes les persones que busquen alternatives per assegurar el seu futur econòmic. I aquí és on entra en joc la inversió en immobles amb l'objectiu d'obtenir ingressos passius a través del lloguer.

Tanmateix, Natalia de Santiago és molt clara al respecte: "Hi ha gent que es munta la pensió amb lloguers, però per a això necessites tenir els diners per comprar-te el pis o la hipoteca". És a dir, el principal obstacle és l'accés inicial a l'habitatge.

En aquests moments, l'alt preu del mercat immobiliari a Espanya dificulta la compra d'un primer habitatge, sobretot entre els més joves.

El missatge de fons és clar: tot i que generar ingressos amb lloguers pot funcionar per a alguns, no és una solució universal. / Arxiu

Per tant, plantejar-se adquirir un o diversos immobles com a inversió és, directament, inviable per a una gran majoria de la població al nostre país. I en aquest sentit cal buscar alternatives.

Índex nacional de lloguers d'habitacions

Davant d'aquest escenari, Natalia de Santiago apunta opcions més accessibles, com ara fons d'inversió o plans de pensions, que pots començar amb aportacions molt més petites.

Això sí, insisteix en la importància d'informar-se bé abans de prendre decisions: no tots els productes ofereixen la mateixa rendibilitat ni s'adapten a qualsevol perfil.

El missatge de fons és clar: tot i que generar ingressos amb lloguers pot funcionar per a alguns, no és una solució universal. I en un entorn econòmic cada vegada més exigent, planificar el futur exigeix realisme, estratègia i adaptació a les teves possibilitats.

  1. Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
  2. Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
  3. Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
  4. Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
  5. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
  6. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  7. Uns pares cedeixen la representació legal de la seva filla amb discapacitat als seus germans per falta de 'competències digitals
  8. Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts

El ciclisme torna a conquerir Figueres amb una sortida de la Volta a Catalunya

El ciclisme torna a conquerir Figueres amb una sortida de la Volta a Catalunya

La sortida d'etapa de la Volta Ciclista a Catalunya a Figueres

VÍDEO | Així ha estat el tret de sortida de la segona etapa de la Volta 2026 des de Figueres

El periodista Josep Playà rememora les estades poc conegudes d'un jove Salvador Dalí a Roses

El periodista Josep Playà rememora les estades poc conegudes d'un jove Salvador Dalí a Roses

La Marató d'Empúries escalfa motors per a la seva 21a edició el 19 d'abril

La Marató d'Empúries escalfa motors per a la seva 21a edició el 19 d'abril

Activada l'alerta per forts vents a l'Empordà de dimecres a dijous

Activada l'alerta per forts vents a l'Empordà de dimecres a dijous

Dos suposats traficants de Figueres passen dos mesos a la presó fins que el laboratori conclou que duien paracetamol

Dos suposats traficants de Figueres passen dos mesos a la presó fins que el laboratori conclou que duien paracetamol
