Economia
Una experta en finances avisa: "No tothom pot viure del lloguer com a pensió"
"Per a això necessites tenir els diners per comprar-te el pis o la hipoteca", sosté l'experta en finances Natalia de Santiago
David Cruz
El somni de viure dels lloguers com a fórmula per a la jubilació no és tan senzill com sembla. O almenys això és el que sosté l'experta en finances Natalia de Santiago, que posa el focus en una realitat molt incòmoda: no tothom es pot permetre aquesta estratègia.
En un context molt marcat per l'encariment de l'habitatge i la incertesa de les pensions, són moltes les persones que busquen alternatives per assegurar el seu futur econòmic. I aquí és on entra en joc la inversió en immobles amb l'objectiu d'obtenir ingressos passius a través del lloguer.
Tanmateix, Natalia de Santiago és molt clara al respecte: "Hi ha gent que es munta la pensió amb lloguers, però per a això necessites tenir els diners per comprar-te el pis o la hipoteca". És a dir, el principal obstacle és l'accés inicial a l'habitatge.
En aquests moments, l'alt preu del mercat immobiliari a Espanya dificulta la compra d'un primer habitatge, sobretot entre els més joves.
Per tant, plantejar-se adquirir un o diversos immobles com a inversió és, directament, inviable per a una gran majoria de la població al nostre país. I en aquest sentit cal buscar alternatives.
Índex nacional de lloguers d'habitacions
Davant d'aquest escenari, Natalia de Santiago apunta opcions més accessibles, com ara fons d'inversió o plans de pensions, que pots començar amb aportacions molt més petites.
Això sí, insisteix en la importància d'informar-se bé abans de prendre decisions: no tots els productes ofereixen la mateixa rendibilitat ni s'adapten a qualsevol perfil.
El missatge de fons és clar: tot i que generar ingressos amb lloguers pot funcionar per a alguns, no és una solució universal. I en un entorn econòmic cada vegada més exigent, planificar el futur exigeix realisme, estratègia i adaptació a les teves possibilitats.
