Laboral
Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
L'Estatut dels Treballadors assenyala que només serà possible l'extinció voluntària del contracte si els impagaments corresponen a tres mensualitats o més, amb sancions greus per als ocupadors
Alejandro Navarro
El salari és un dret indispensable perquè el treballador dugui a terme la seva feina de manera justa. Tanmateix, l'Estatut dels Treballadors no li permetria deixar d'assistir al seu lloc de treball, encara que no estigui rebent la nòmina des de fa dos mesos.
En aquest cas, mentre no hi hagi una resolució judicial prèvia, l'empleat no podrà absentar-se del seu lloc de treball, ja que l'empresa podria al·legar un "abandonament". Com a resultat, es podria dur a terme un acomiadament disciplinari sense dret a indemnització.
Impagaments o retards en la nòmina
Segons estableix l'article 50.1.b de l'Estatut dels Treballadors, l'única possibilitat que l'assalariat extingeixi el seu contracte seria acreditar "manca de pagament o retards continuats" a l'hora de rebre el sou. En aquest sentit, es considera legítima l'extinció del contracte si el treballador no ha rebut tres mensualitats completes del salari, sense necessitat que siguin consecutives.
En cas que l'empresa es retardi en els pagaments durant sis mesos dins del mateix any, també estaria justificat l'abandonament del lloc de treball. Hem de tenir en compte que, malgrat l'obligació de l'empleat de romandre al seu lloc de treball, la llei també sanciona les empreses pels retards i els impagaments del salari.
De fet, aquestes infraccions solen derivar en sancions econòmiques per a les empreses, amb multes que oscil·len entre els 120.006 i els 225.018 euros. A banda d'aquesta compensació, el treballador podria exigir un interès anual del 10% pels retards en el pagament de la nòmina.
Com actuar en casos d'impagaments
Davant d'aquests casos en què l'empresa no paga el sou a l'empleat, l'usuari podrà emprendre accions legals contra l'ocupador. Tot i això, ha de continuar assistint a la jornada laboral per no perdre els seus drets com a treballador.
El primer que ha de fer l'afectat és presentar una reclamació de quantitat, i així poder cobrar el salari que no ha rebut durant aquells mesos, juntament amb l'interès del 10%. Un cop es compleixin els terminis de temps per impagaments, es podria sol·licitar l'"extinció per voluntat del treballador".
Amb tot això, l'empleat tindria dret a rebre les indemnitzacions corresponents per l'"acomiadament improcedent", així com a accedir a la prestació per desocupació. A més, el treballador disposarà d'un període de 20 dies laborables per actuar contra l'acomiadament.
- Rescaten les vides de dones anònimes del poble medieval de Santa Creu de Rodes al segle XV
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
- Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
- Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
- L'autòpsia conclou que Jimmy Gracey, el jove dels EUA ofegat a Barcelona, va caure al mar de manera accidental
- Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències