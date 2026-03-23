Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
La Volta FigueresEntrevista Esteve AngladaVisitants Parc Cap de CreusPere VilarrodàCursa infantil solidària Figueres
instagramlinkedin

Primeres mesures

La Generalitat mobilitzarà 400 milions amb 40 mesures per fer front a l’impacte de la guerra

L’Executiu català aprovarà aquest dimarts un primer paquet d’ajudes per protegir famílies i empreses

Les mesures inclouen ajudes directes, exempcions fiscals i finançament condicionat al manteniment de l’ocupació

Cristina Buesa

Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dilluns que el Govern aprovarà aquest dimarts un primer paquet de 400 milions d’euros d’ajudes i mesures per ampliar el pla de protecció impulsat pel Govern d’Espanya davant l’impacte econòmic del conflicte internacional.

Illa ha subratllat que es tracta d’un paquet inicial que «ampliarem segons l’evolució de l’impacte del conflicte» a l’Iran i a l’Orient Pròxim i ha insistit que l’Executiu català actuarà «sempre al costat de la ciutadania i dels sectors productius perquè no paguin l’extraordinari i injust error que aquesta guerra representa per a tot el món». El màxim responsable de l’Executiu ha fet aquest anunci al 'Gran Encuentro Expansión Catalunya'.

Tres grans objectius

El pla preveu mobilitzar aquesta quantia a través d’un conjunt de 40 mesures. Segons ha detallat el president, el paquet s’articula al voltant de tres grans objectius: protegir el poder adquisitiu de les famílies i dels treballadors, salvaguardar el teixit productiu i accelerar la transició energètica.

En concret, el Govern desplegarà ajudes directes, exempcions fiscals i línies de finançament per garantir que les famílies més vulnerables puguin fer front a l’augment del cost dels aliments i dels subministraments bàsics.

Manteniment de l’ocupació

Així mateix, les mesures s’adrecen a les empreses dels sectors més afectats —com el transport, l’agricultura i la pesca— per compensar l’increment dels combustibles i de les matèries primeres. En aquest àmbit, Illa ha precisat que les ajudes estaran condicionades al manteniment dels llocs de treball.

Notícies relacionades

El tercer eix del paquet busca accelerar la transició energètica amb l’objectiu d’avançar en l’autonomia energètica de Catalunya, en un context marcat per la volatilitat dels preus i la dependència exterior. El Govern preveu aprovar aquest primer paquet al Consell Executiu d’aquest dimarts, a l’espera del seu desenvolupament posterior i de possibles ampliacions en funció de l’evolució econòmica.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescaten les vides de dones anònimes del poble medieval de Santa Creu de Rodes al segle XV
  2. Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
  3. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  4. Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
  5. Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
  6. L'autòpsia conclou que Jimmy Gracey, el jove dels EUA ofegat a Barcelona, va caure al mar de manera accidental
  7. Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida
  8. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències

Sanitat cita les comunitats a un Consell Interterritorial extraordinari per abordar la vaga de metges

Sanitat cita les comunitats a un Consell Interterritorial extraordinari per abordar la vaga de metges

VÍDEO | L'obra del Mestre de Cabestany al monestir de Sant Pere de Rodes

L'art provocador del Mestre de Cabestany a Sant Pere de Rodes i el culte al fragment

L'art provocador del Mestre de Cabestany a Sant Pere de Rodes i el culte al fragment

Restauren els antics forns de ciment de can Genover, a les Escaules

Restauren els antics forns de ciment de can Genover, a les Escaules

Comencen les proves de competències de 4t d’ESO que per primera vegada es faran només a 69 instituts catalans

Comencen les proves de competències de 4t d’ESO que per primera vegada es faran només a 69 instituts catalans

Més de la meitat dels professors pateixen agressions i faltes de respecte a classe

Més de la meitat dels professors pateixen agressions i faltes de respecte a classe
Tracking Pixel Contents