Barça
La constructora del Camp Nou presenta un ERO per a 399 treballadors
L'expedient es preveu per a dos anys, de tal manera que s'acomiadarien treballadors a mesura que acaba l'obra
La constructora turca Limak, encarregada del projecte de renovació integral del Camp Nou, ha presentat un Expedient de Regulació d'Ocupació per a 399 treballadors. La Vanguardia ha avançat la informació, però situa la xifra en 370 persones. El Departament de Treball ha confirmat a l'ACN que l'empresa ha registrat un ERO per a 399. Segons el diari barceloní, l'ERO afectarà tota la plantilla de Limak, i l'argument que s'esgrimeix és que, més enllà de l'obra del camp de futbol, la firma turca no ha trobat altres projectes. L'ERO es planteja per a dos anys, de tal manera que la previsió és anar disminuint el volum de treballadors a mesura que es vagin acabant les obres de l'estadi esportiu.
Limak ha subcontractat al llarg de l'obra diverses empreses, de tal manera que hi ha arribat a haver fins a 1.200 operaris treballant a l'estadi. A finals de novembre de l'any passat, una d'aquestes empreses, Extrem Works, va ser multada amb un milió d'euros per tenir 79 treballadors d'origen turc sense papers.
El sindicat CCOO havia denunciat prèviament que la mateixa firma havia acomiadat treballadors irregulars de les obres.
