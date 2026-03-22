La rebaixa al 10% de l'IVA dels carburants entra en vigor aquest diumenge
Els consumidors es poden estalviar 20 euros per dipòsit de cotxe mitjà
ACN
El pla anticrisi del govern espanyol per afrontar el conflicte a l'Orient Mitjà entra en vigor aquest diumenge. Una de les mesures més destacades és la rebaixa del 21% al 10% de l'IVA dels carburants, l'electricitat i el gas. Aquesta rebaixa de l'IVA a la gasolinera es traduirà en 20 euros d'estalvi per dipòsit de cotxe mitjà. La mesura pretén fer front a l'escalada del preu de la benzina, que a Catalunya era d'1,712 euros de mitjana el litre de 95 el 13 de març i que havia arribat a 1,809 divendres, segons informació del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
El pla impulsat pel govern espanyol contempla 80 mesures agrupades en dos eixos: un conjuntural per a pal·liar els efectes immediats del conflicte i protegir els sectors més exposats; i un estructural per poder continuar amb la política de descarbonització i electrificació de l'economia espanyola, com va detallar divendres el president.
La majoria de les mesures que contempla el pla estaran vigents fins a finals de juny. Tot i això, el decret llei amb les mesures, que es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest dissabte, preveu una clàusula de desactivació de les rebaixes fiscals, que s'aplicarà en cas que es redueixin substancialment els preus. Per a fer-ho, compararà l'IPC de l'electricitat, el gas i els carburants de l'abril del 2026 amb el de l'abril del 2025. Només si l'IPC creix en més d'un 15%, el govern espanyol mantindrà les reduccions de l'IVA. Aquesta clàusula de desactivació començarà a estar operativa a partir del juny.
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
- Rescaten les vides de dones anònimes del poble medieval de Santa Creu de Rodes al segle XV
- El Barçà obrirà 'molt aviat' una botiga oficial al Gran Jonquera
- Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
- Figueres carrega contra la 'insolidaritat' dels quatre ajuntaments que no volen pagar el cost de l'aigua que reben
- L’ampliació dels cribratges de còlon fins als 74 anys farà augmentar en un 30% la població catalana cridada a participar
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències