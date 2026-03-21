Top 10
Aquests són els supermercats que paguen millor a Catalunya
Mercadona, Consum i Lidl surten molt ben situats, però també hi entren cadenes catalanes com Bonpreu, Ametller Origen i Condis
L’ordre és orientatiu i es basa en sous d’entrada, convenis vigents i ofertes publicades
Bruna Segura
Treballar en un supermercat continua sent una de les vies més habituals per entrar al mercat laboral, també a Girona i a tot Catalunya. Ara bé, quan es parla de qui paga millor, cal afinar: no totes les empreses publiquen les xifres amb el mateix detall i, segons el cas, el salari canvia per jornada, categoria, antiguitat, incentius i conveni.
Per això, aquest rànquing s’ha elaborat amb criteri periodístic i amb la màxima prudència, combinant convenis oficials, dades corporatives i ofertes laborals publicades recentment.
Podi de supermercats
En primera posició apareix Mercadona, que continua marcant un perfil propi dins del sector. La companyia va comunicar a finals de 2024 que el personal base passaria a cobrar 1.685 euros bruts al mes el primer any, una xifra que la situa clarament per sobre de moltes altres cadenes, i el 2026 ha mantingut millores laborals addicionals, com més vacances i gratificacions extres.
La segona plaça és per a Consum, molt present també a Catalunya. La cooperativa va informar el febrer de 2026 que el salari mínim d’accés del personal soci quedava situat en 19.318 euros bruts anuals, després d’una nova pujada retributiva. A més, el conveni publicat al BOE fixa per al 2026 salaris base anuals de 17.249,42 euros al grup 1, 18.543,10 al grup 2 i 20.124,27 al grup 3, cosa que la manté entre les empreses més competitives del sector.
El tercer lloc és per a Lidl, que fa anys que es reivindica com una de les cadenes més fortes en salaris inicials. La mateixa empresa defensa a la seva documentació corporativa que manté el salari mínim inicial més alt del sector des del 2016, i recorda que el seu conveni propi va pactar un increment acumulat d’almenys el 16,5% fins al 2025. Tot i que no totes les taules del 2026 són igual de transparents públicament, Lidl continua apareixent entre les referències salarials del gran consum.
Altres supermercats ben valorats
La quarta posició és per a Eroski, que manté un marc salarial força competitiu. El BOE recull que, per al 2026, l’augment fix del 2% no queda absorbit en els salaris bruts anuals per sota dels 20.000 euros, un indici clar que la companyia se situa en una franja salarial rellevant dins del sector. No és la dada més simple de llegir per al gran públic, però sí una pista sòlida sobre el nivell retributiu.
En cinquè lloc hi col·locaria Dia, que continua tenint sous d’entrada competitius segons conveni. El VI conveni del grup, publicat al BOE, fixa per al 2026 salaris anuals de 17.040,13 euros al mòdul base professional, amb imports superiors en altres mòduls i centres, inclosos 17.679,97 euros en el cas de Sabadell. Això fa que, en clau catalana, la cadena mantingui una posició notable dins del mercat laboral.
La sisena plaça és per a Carrefour, amb un salari base anual de 16.982,04 euros per al grup professional IV el 2026, 17.324,18 euros al grup III i 18.363,66 euros al grup II, segons l’acord salarial publicat aquest any. La seva força no és només el salari base, sinó també els complements i l’escala interna, que poden fer créixer la nòmina real.
Cadenes catalanes
A partir d’aquí hi entren amb més força les cadenes catalanes. Ametller Origen se situaria en una setena posició orientativa: ofertes publicades aquest 2026 a Girona indiquen 1.460 euros bruts al mes per a 40 hores i 1.094 euros per a 30 hores, amb incentius anuals en alguns casos. És una dada especialment valuosa perquè surt de vacants concretes al territori, i no només d’estimacions genèriques.
Bonpreu i Esclat ocuparien la vuitena plaça, amb una realitat una mica més heterogènia segons botiga i secció. En ofertes recents es veuen sous de 17.000 euros bruts anuals per a perfils de dependent de supermercat en nova obertura, però també anuncis de 1.500 euros bruts al mes per a jornades completes i fins i tot 1.700 euros bruts al mes en alguns perfils concrets. Per això, Bonpreu queda ben situat, però amb més dispersió salarial que altres cadenes de la part alta del rànquing.
Aldi quedaria en novena posició dins d’aquest top 10 ampliat. Les referències salarials publicades per al 2025 situaven el personal base en 16.945,22 euros anuals, amb pujades segons categoria. No és una xifra menor, però avui costa més trobar dades tan afinades i específiques de Catalunya com en altres operadors, i això el fa baixar algun esglaó en una comparativa estricta.
La desena posició seria per a Condis, una altra cadena molt vinculada a Catalunya. En ofertes publicades aquest 2026 per a Barcelona ciutat i Matadepera, la companyia mostrava salaris de 1.400 euros bruts al mes per a llocs de caixer o reposador a jornada completa. És una xifra competitiva, però queda per sota d’alguns rivals directes si es compara l’entrada salarial pura.
La fotografia final, doncs, deixa un rànquing orientatiu encapçalat per Mercadona, Consum i Lidl, amb Eroski, Dia i Carrefour encara molt forts, i amb Ametller Origen, Bonpreu, Aldi i Condis completant un top 10 en què Catalunya té un pes clar. La conclusió més honesta és aquesta: sí que es pot ordenar, però sense vendre una exactitud absoluta que les mateixes empreses no sempre faciliten. I, en aquest escenari, les cadenes catalanes encara no lideren la classificació general, però sí que han aconseguit entrar de ple en la conversa sobre quines paguen millor.
