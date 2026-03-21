Turisme rural
L'hotel centenari que domina el Montseny busca hereu: surt a la venda la gran joia de Viladrau
La propietat requereix una renovació per reconvertir-lo en algun projecte d’hostaleria enfocat a la natura
Clara Dalmau Merencio
Al cor del Parc Natural del Montseny, concretament al vessant septentrional del Matagalls (un cim de 1.694 metres d'altura sobre el nivell del mar), a la comarca d'Osona, es troba el municipi de Viladrau.
L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha recollit que, el 2025, Viladrau tenia 1.182 habitants repartits en gairebé 51 km², en aquesta localitat situada a 821 metres d'altitud.
La demanda de turisme rural continua creixent a Espanya, on les pernoctacions en allotjaments situats en zones rurals han pujat un 24% el gener d'aquest any respecte del mateix mes del 2025, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Patrimoni Cultural Immaterial
Per això, aquesta tendència ha afectat directament el parc on se situa Viladrau. El Parc Natural del Montseny és un dels espais protegits més valuosos del país, tant per la seva biodiversitat com pel seu valor cultural.
El 1978 va ser reconegut com a Reserva de la Biosfera per la Unesco i, el 2013, la mateixa entitat li va atorgar la nominació de Patrimoni Cultural Immaterial.
Sovint, les escapades rurals s'allarguen més d'un dia, motiu pel qual els turistes busquen un lloc on allotjar-se.
Més de 100 anys d'història
L'any 1900, una família de Viladrau va crear l'Hostal de la Glòria, i aquest llegat ha anat passant de generació en generació fins avui, tal com recull l'Ajuntament d'aquesta localitat.
Aquest hostal de tres estrelles ha sortit a la venda el mes de febrer passat, anunciat a través de Century 21 Elevare Realty, una agència immobiliària amb seu a Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona).
La xifra de compra ascendeix a 1,75 milions d'euros. Segons informa la mateixa immobiliària, la propietat comprèn aproximadament 1.891 m² de superfície construïda sobre una parcel·la de gairebé 4.500 m².
Àmplia gamma de serveis
L'hostal compta amb una piscina, "l'única en un hotel del municipi", en un dels seus patis exteriors. Té 25 habitacions i ofereix, com a part de l'oferta, l'oportunitat d'ampliar el nombre d'estances.
També disposa de sis apartaments individuals en edificis adjacents a la pensió, pensats per a estades en grup o per a lloguers a mitjà termini.
A més, l'edifici compta amb restaurant, cuina, bar, diverses terrasses exteriors i un espai dedicat a esdeveniments (casaments, celebracions d'aniversari, classes de ioga, xerrades o reunions d'empresa) amb un aforament de fins a 300 persones.
Un futur espai per al retir de benestar?
Tal com informa la immobiliària, la propietat requereix una renovació per modernitzar-la, cosa que obre la porta que sigui reconvertida en un hotel boutique, un retir de benestar o algun projecte d'hostaleria enfocat a la natura.
L'agència que té a la venda l'hostal afirma que el Montseny és una oportunitat rendible per a la inversió en retirs de benestar. Segons dades de Global Market Insights, una firma de recerca de mercat, l'any 2024 Europa concentrava al voltant del 30% del turisme mundial de benestar, amb un augment estimat de gairebé el 14% el 2025.
El món rural s'està transformant
"L'interès pels hàbits d'autocura, com el ioga i la meditació, ha canviat amb la crisi de salut que afronta la regió, amb una demanda creixent de fitness i benestar general, així com de vacances de balneari en què l'alleujament de l'estrès és una prioritat", apunta la firma.
La venda d'aquest hostal centenari és un símptoma dels canvis que està patint el món rural a causa del turisme. El món rural s'ha començat a professionalitzar arran de l'augment de visitants en localitats com el Montseny.
L'organisme especialitzat de les Nacions Unides afirma que "el turisme rural, igual que el turisme de muntanya, té un gran potencial per estimular el creixement de l'economia local i el canvi social, per la seva complementarietat amb altres activitats econòmiques, la seva contribució al PIB i la creació d'ocupació".
