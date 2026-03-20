Treball
CCOO denuncia els comiats de riders a Glovo com un ero encobert
La central considera que l’empresa està aplicant un degoteig constant d’acomiadaments individuals per evitar pagar les indemnitzacions mínimes fixades per llei
Gabriel Ubieto
El sindicat CCOO ha presentat una denúncia davant de l’Audiència Nacional contra Glovo per presumpte ERO encobert. La central considera que l’empresa de repartiment està abusant del règim disciplinari i està aplicant un degoteig constant d’acomiadaments individuals per evitar pagar les indemnitzacions mínimes fixades per llei.
Diferents repartidors han anat relatant un flux d’acomiadaments durant els últims mesos a grans ciutats com Barcelona per suposadament no entregar comandes a temps, no presentar-se al seu lloc o altres faltes disciplinàries, si bé aquests mateixos riders desmenteixen les esmentades faltes i consideren que era una tàctica de la companyia per justificar el seu cessament i evitar-se una indemnització, tal com ha recollit aquest mitjà.
- El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El 'bon temps' a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l' per mala mar
- Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
- El consell de l'economista Luis Garvía davant la guerra al Pròxim Orient: 'Recomano tenir efectiu per al supermercat, gasolina i medicaments
- L’ampliació dels cribratges de còlon fins als 74 anys farà augmentar en un 30% la població catalana cridada a participar
- Pilar Mejías, mare de dos joves amb atàxia de Friedreich: 'L'Álvaro ja no pot menjar sol i la Marta no pot caminar
- Aida Casanova, advocada de família: “El permís per hospitalització no ha de començar el dia de l'ingrés”