Formes de pagament
Això diu la llei a Espanya si una botiga t'obliga a pagar en efectiu o et posa un mínim amb targeta: tot depèn d'un petit detall
La legislació espanyola assegura que els comerços han d’informar de manera clara si no accepten algun mètode de pagament
Oriol García Dot
Cada dia hi ha més gent que fa els seus pagaments electrònics. L'efectiu, tot i que continua tenint molta importància, ha perdut pes davant dels pagaments amb targetes de crèdit, transferències bancàries i Bizum. Però, realment, què diu la llei a Espanya sobre acceptar només una d'aquestes formes de pagament?
David Jiménez, advocat i economista, en una publicació al seu compte d'Instagram, parla de si aquesta situació és legal. Jiménez explica: "Segur que t'ha passat com a mi: vas a comprar alguna cosa en alguna botiga o en alguna cafeteria i et diuen: 'el pagament mínim amb targeta és de 10 euros'. És això legal?".
La resposta és simple: "No hi ha cap llei que ho prohibeixi, però hi ha un detall molt important. Han de tenir cartells visibles perquè, abans de fer la compra, el client sàpiga que hi ha una part del pagament que és obligatòria fer-la en efectiu. Així ho estableix la Llei General del Consumidor i el Banco de España".
L'advocat de TikTok
Xavi Abat és conegut a les xarxes com #elabogadodetiktok. És una figura molt popular a les xarxes perquè dona resposta a tota mena de qüestions legals del dia a dia. En aquest cas, va pujar al seu perfil un vídeo explicant aquesta situació.
En la publicació, explica que, si l'import a pagar és inferior a 30 euros, el local està en el seu dret de reclamar el pagament en efectiu. En cas que l'import sigui superior a 30 euros, el local estarà obligat a oferir una alternativa al pagament en efectiu.
El detall important, com també comenta David Jiménez, és que haurà d'existir un cartell d'avís perquè el client conegui les possibilitats de pagament i decideixi si vol consumir a l'establiment.
Tota la normativa que esmenta Xavi Abat queda recollida en el Reial decret llei 19/2018 de serveis de pagament.
A més d'això, Xavi també explica que és completament il·legal que les empreses posin preus diferents per a la gent que paga en efectiu i per a la gent que decideix pagar amb targeta bancària. Això queda recollit en el Reial decret llei 8/2014: "Es prohibeix expressament que les empreses beneficiàries del pagament traslladin qualsevol mena de despesa o quotes addicionals per la utilització de la targeta de dèbit o de crèdit".
Normatives a favor de l'efectiu
En alguns negocis, però, no només existeix un problema amb els pagaments amb targeta, sinó també amb el pagament en efectiu. En el Reial decret llei 24/2021 es va incloure una normativa que impedeix negar-se a acceptar efectiu. "És una infracció en matèria de defensa dels consumidors i usuaris la negativa a acceptar el pagament en efectiu com a mitjà de pagament dins dels límits establerts per la normativa tributària i de prevenció i lluita contra el frau fiscal", assegura el document publicat pel BOE.
I dins dels pagaments en efectiu, tampoc és legal negar-se a acceptar bitllets de 100, 200 i 500 euros, tal com estableix la normativa del Banco de España. Tanmateix, la mateixa entitat financera dicta que, "en cas de sospitar que un bitllet o moneda sigui fals, [...] no acceptis un bitllet o moneda sospitós i explica que no estàs segur que sigui autèntic". Per tant, com diu la dita, "feta la llei, feta la trampa".
- Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
- El 'bon temps' a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l' per mala mar
- El buidatge del pou de l'Ajuntament de Vilanant descarta noves restes vinculades a la troballa d'ossos de l'antiga rectoria
- El consell de l'economista Luis Garvía davant la guerra al Pròxim Orient: 'Recomano tenir efectiu per al supermercat, gasolina i medicaments
- Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies
- Entitats de Cadaqués reclamen aturar un projecte BTT que posa en risc un camí antic i patrimoni de pedra seca
- Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida
- El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros