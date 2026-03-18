Demografia
Un dels municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troba a l'Alt Empordà
Aquest indicador aglutina dades laborals, d'educació, immigració i renda
Sant Pere Pescador és, amb un índex socioeconòmic territorial (IST) de 62,9, el segon municipi amb més de 1.000 habitants amb un indicador més baix de Catalunya, només per darrere de Salt (59,8), que se situa a la cua al país, com cada any des de l'inici de la sèrie històrica. Seròs (65,4) segueix la població empordanesa, i la meitat dels municipis amb un IST més baix són a les comarques de Ponent. A l'altra banda de la balança, Matadepera torna a ser un any més el municipi amb un IST més alt de Catalunya. La població vallesana lidera el rànquing des de fa una dècada, quan Idescat va començar a elaborar l'indicador, que concentra les dades laborals, educatives, d'immigració i de renda en un sol valor. La mitjana catalana és de 100, i Matadepera té un índex de 129,9. Tiana (124,7) i Sant Just Desvern (123,9) completen el podi.
