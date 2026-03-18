Joana Magureanu, del Departament de Màrqueting i Comunicació de Bassols Energia: "El client no és un número, sinó algú amb qui es construeix una relació de confiança"
La companyia aposta per un model energètic centrat en les persones que combina la l’autoconsum amb la gestió digital
Catalunya ha viscut un 2025 de clarobscurs en l’àmbit energètic. Malgrat l’impuls per la transició verda, l’informe de l’Observatori d’Energies Renovables indica que la generació d'energia amb fonts netes va caure un 3,2% l'any passat, xifra que suposa el 18,1% de l’electricitat total produïda al territori. Aquesta estadística, que ens allunya de les mitjanes d'Europa, evidencia l'existència d'obstacles que encara dificulten el camí cap a la neutralitat de carboni. Tot plegat, aquest escenari de preus inestables està empenyent a moltes famílies a buscar opcions que garanteixin estabilitat financera i, a la vegada, una implicació més directa i responsable en el seu dia a dia energètic.
En aquest context, Bassols Energia, amb més de cent anys d'història i una identitat fortament vinculada a la Garrotxa, encapçala una transformació del sector prioritzant les necessitats de les persones. La companyia s'ha desmarcat de la gestió automatitzada de les grans corporacions mitjançant un sistema centrat en l'honestedat, la proximitat humana i el vincle social. La seva nova eina digital, la Guardiola Universal, materialitza aquesta visió convertint hàbits com la sostenibilitat, l’ús de plaques solars o la compra en botigues de barri en avantatges tangibles. Per aprofundir en com aquest "moneder digital" està canviant la connexió entre la ciutadania i l'energia, conversem amb la Joana Magureanu, del Departament de Màrqueting i Comunicació de la firma.
Com descriuria la Guardiola Universal a un veí no expert?
La Guardiola Universal és un servei exclusiu i digital que acompanya el client més enllà de la simple factura de la llum. No és només energia; és una cartera al núvol on les accions que fas (compromís amb Bassols, recomanar a un amic, tenir panells solars o comprar al comerç local) tenen reconeixement i valor dins d’una comunitat energètica compartida.
Quin mecanisme principal utilitza per garantir el valor promès?
Funciona com una plataforma que escolta i acompanya: recull accions positives del client (fidelitat, sostenibilitat, suport al comerç proper, comunitat) i les converteix en beneficis dins d’una cartera digital. No és un simple descompte puntual, sinó un model continu que reforça la confiança i el compromís compartit amb Bassols.
Per a clients amb plaques solars, com funciona amb els excedents?
Amb el Pla Solar dins de la Guardiola Universal, l’energia que generes i no consumeixes no es perd: es converteix en valor dins de la cartera digital que pots utilitzar més endavant. Aquesta manera de reconèixer els excedents transforma un gest sostenible en part del vincle amb Bassols.
Quines garanties de transparència i estabilitat de preus ofereix la Guardiola Universal?
La Guardiola Universal posa l’accent en la relació i en el compromís continuat, més que en fluctuacions de mercat. És oberta, fàcil d’entendre i està integrada en l’app de Bassols, de manera que qualsevol client pot veure clarament què ha acumulat i com pot utilitzar-ho. Això aporta seguretat i transparència, perquè tot està registrat i accessible.
Com es tradueix l’arrelament local de Bassols en aquest servei?
L’arrelament local es manifesta en la manera com Bassols valora els gestos de proximitat: recomanar a un veí, comprar al comerç de barri, participar en l’energia local… Totes aquestes accions són reconegudes i recompensades dins de la Guardiola Universal, reforçant així els vincles entre companyia, clients i territori.
Quin valor aporta l’atenció al client en un mercat amb atenció robotitzada?
La Guardiola Universal forma part d’un enfocament on el client no és un número, sinó algú amb qui es construeix una relació de confiança. El servei personalitzat i l’acompanyament humà de Bassols són claus perquè els clients sentin que escoltem la seva veu i valoren la seva fidelitat.
Quina raó principal per canviar-se de la tarifa regulada (PVPC) a Bassols i activar la Guardiola Universal?
El principal argument no és un descompte únic, sinó formar part d’un projecte compartit on cada contribució suma i és reconeguda. Els clients de PVPC que valoren proximitat, coherència i participar en un model més humà i compromès trobaran en la Guardiola Universal una raó de pes i de comunitat per fer el canvi.
Quins requisits tècnics ha de tenir l’habitatge per contractar la Guardiola Universal?
Només cal ser client de Bassols Energia. No es requereix cap equipament especial per formar part del servei. La Guardiola Universal és un servei digital vinculat al compte del client i actua com a espai personalitzat de reconeixement de valors i accions compartides.
És senzill el procés de canvi de companyia i quant triga a activar-se la Guardiola Universal?
Sí, és senzill. El canvi de companyia amb Bassols és ràpid i sense interrupcions de subministrament. Un cop ets client, la Guardiola Universal s’activa automàticament dins de l’app de Bassols, perquè puguis començar a veure i utilitzar els teus beneficis immediatament.
Per què els clients, tant els que ja tenen Bassols com els que es canvien ara, han d’activar la Guardiola Universal?
Perquè representa una manera de viure la relació amb l’energia de forma activa i participativa: no és només rebre energia, sinó formar part d’una comunitat que valora la sostenibilitat, la proximitat, la confiança i la cooperació. La Guardiola Universal posa valora cada acció conscient del client i el fa part d’un projecte comú.
On trobar Bassols Energia:
