Drets laborals
Aida Casanova, advocada de família: “El permís per hospitalització no ha de començar el dia de l'ingrés”
El Tribunal Suprem aclareix quan es poden assignar els cinc dies per ingrés
Laura Morote
El permís laboral per hospitalització d'un familiar és un dels drets que més dubtes genera entre els treballadors. Una sentència recent del Tribunal Suprem ha aclarit diverses d'aquestes qüestions.
Segons explica l'advocada Aida Casanova, especialitzada en Dret de Família, Penal i Civil, l'alt tribunal ha confirmat que aquest permís no ha de començar obligatòriament el dia en què el familiar entra a l'hospital.
Una sentència recent que aclareix el dubte
El Tribunal Suprem ha abordat aquesta qüestió en una sentència de la Sala Social, Secció 1a, dictada el 5 de febrer de 2025. La resolució analitza com s'ha d'aplicar el permís laboral de cinc dies que recull la normativa quan un familiar és hospitalitzat o necessita repòs domiciliari després d'una intervenció mèdica.
Segons explica Aida Casanova, moltes empreses interpretaven que aquest permís havia d'iniciar-se automàticament el mateix dia de l'ingrés hospitalari. Tanmateix, el Suprem ha aclarit que aquesta interpretació no és obligatòria, el permís es pot gaudir amb més flexibilitat sempre que continuïn existint els motius que en justifiquen l'ús.
El treballador pot decidir quan utilitzar el permís
Un dels punts més rellevants de la sentència és que reconeix que el treballador té marge per escollir quan començar el permís. Això significa que els cinc dies no han de coincidir necessàriament amb l'inici de l'hospitalització. Si la situació familiar ho requereix, el treballador els pot utilitzar més endavant, cosa que és molt útil en casos en què l'hospitalització o el procés de recuperació s'allarguen durant diversos dies o setmanes.
En aquestes situacions, el permís es pot utilitzar en el moment en què realment sigui necessari per atendre el familiar.
El Tribunal Suprem explica que l'objectiu d'aquest permís és permetre que els treballadors puguin atendre familiars que travessen una situació mèdica complicada. Per aquest motiu, limitar l'inici del permís al dia exacte de l'ingrés podria reduir la seva utilitat. Per exemple, pot passar que durant els primers dies el familiar estigui atès a l'hospital i que l'ajuda sigui més necessària després, quan torna a casa i necessita repòs domiciliari.
La possibilitat d'escollir quan utilitzar el permís permet adaptar aquests dies a les necessitats reals de cura.
Un detall important: són dies laborables
Una altra qüestió que sol generar dubtes té a veure amb la durada del permís. Tal com recorda l'advocada Casanova, la normativa estableix que són cinc dies laborables i no dies naturals.
Això significa que en el còmput només es tenen en compte els dies en què el treballador havia d'acudir al seu lloc de treball, i no els caps de setmana o festius si no formen part de la seva jornada laboral.
Aquest matís pot canviar de manera significativa el temps real de descans de què disposa el treballador.
