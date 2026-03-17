Pagesia

Unió de Pagesos alerta d'un bloqueig de les exportacions de farratges per la guerra a l'Orient Mitjà

El sindicat demana mesures per protegir la pagesia davant les dificultats en el transport marítim

Bales de palla. / ACNB

Unió de Pagesos alerta que les exportacions de farratges deshidratats produïts a Catalunya estan bloquejades per les restriccions al transport marítim internacional en punts estratègics com l'estret d'Ormuz arran de la guerra a l'Orient Mitjà. En un comunicat, l'organització destaca que el farratge d'aquesta campanya ja estava venut i embarcat quan va esclatar el conflicte, i que hi ha carregaments que ja són al mar en destinació a ports dels Emirats Àrabs Units i d'altres països del Golf Pèrsic. Segons el sindicat, els productors viuen amb la incertesa de no saber quin serà el recorregut final d'aquests vaixells, si podran arribar a la seva destinació o si caldrà desviar-los, ni tampoc quan es podrà completar l'entrega de les mercaderies.

A banda, afegeix l'organització agrària, prop d'un 7% del volum anual de farratges d'exportació catalans segueix pendent d'embarcar rumb als països compradors. Si el conflicte s'allarga, aquesta producció es podria haver de quedar al mercat nacional o hauria de buscar rutes alternatives, fet que faria que s'hagués de vendre a un preu inferior al previst, alerta el sindicat. 

Per tot plegat, Unió de Pagesos reclama a les administracions que habilitin eines per fer front a crisis derivades de la inestabilitat internacional i les pertorbacions dels mercats, en la línia de les mesures urgents que ja va reclamar divendres passat per compensar l'augment dels costos de producció, sobretot per l'encariment del gasoil agrícola i els fertilitzants.

Preocupació pel futur immediat

Més enllà de la situació actual, Unió de Pagesos centra la seva preocupació en la pròxima campanya. "Si el conflicte es prolonga i les rutes comercials segueixen tancades, el sector exportador podria quedar molt tocat, ja que l'exportació és una sortida essencial per al farratge local i permet equilibrar el mercat i mantenir la rendibilitat de moltes explotacions i plantes deshidratadores", assegura.

I és que una interrupció prolongada dels fluxos comercials, afegeix l'organització, podria provocar una acumulació d'estoc i noves pressions a la baixa sobre el preu del producte. El sindicat recorda que, enguany, el sector venia d'un període de preus baixos i que l'exportació s'havia erigit en una de les vies per recuperar una part de la viabilitat econòmica perduda.

