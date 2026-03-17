Vint pisos nous surten a la venda al centre de Figueres des de 130.000 euros
La promoció del carrer Tints ofereix habitatges d’1, 2 i 3 habitacions, amb pàrquing opcional i entrega immediata en un edifici recuperat a la plaça de les Patates
Redacció
Figueres incorpora una nova promoció residencial al centre de la ciutat amb la sortida al mercat de vint pisos nous a Figueres al carrer Tints, a l’entorn de la plaça de les Patates. Es tracta d’un edifici construït l’any 2009 que, malgrat haver estat projectat inicialment amb vint habitatges i un local de restauració, no es va arribar a comercialitzar en el seu moment a causa del context immobiliari d’aquells anys. Ara, després d’una posada al dia i una reforma integral, els habitatges arriben finalment al mercat totalment acabats i a punt per entrar-hi a viure.
La promoció està formada per disset pisos d’una habitació, dos dúplex de dues habitacions i un dúplex de tres habitacions. La varietat de tipologies permet adreçar-se a perfils diferents de comprador, des de persones que busquen un primer habitatge fins a qui prioritza una opció cèntrica, funcional i immediata. Aquests pisos en venda a Figueres surten al mercat des de 130.000 euros i disposen, a més, de l’opció de pàrquing.
Un dels principals atractius del projecte és, precisament, que els habitatges s’entreguen completament acabats. Segons els promotors, s’hi han utilitzat bons materials i s’ha treballat amb una distribució pensada per aprofitar al màxim l’espai interior. Per ajudar a visualitzar les possibilitats reals de la promoció, s’ha habilitat també un pis mostra totalment moblat.
Per ubicació, la promoció vol donar resposta a una demanda molt concreta: la de persones que volen comprar pis al centre de Figueres i tenir a tocar comerç, serveis, restauració i vida urbana. En aquest sentit, Ramon Ortega, gerent d’Edificació i Energia, explica que els habitatges responen a un perfil ampli de comprador, des de parelles joves fins a persones grans que busquen comoditat i centralitat, passant per qui vol una llar assequible i ben situada.
L’operació també es presenta amb un argument econòmic rellevant. Segons la promotora, amb una entrada aproximada del 10% més el 10% corresponent a despeses, un dels pisos d’una habitació podria situar-se en quotes mensuals d’uns 500 euros, una xifra que quedaria per sota del preu mitjà del lloguer a la ciutat. Aquesta circumstància reforça l’atractiu de la promoció tant per a ús propi com per a aquelles persones que volen deixar el lloguer i fer el pas cap a la propietat.
A banda del seu interès residencial, la promoció també pot despertar l’atenció d’inversors. El document informatiu assenyala que, en tractar-se d’habitatges d’obra nova a Figueres, aquests pisos no estarien afectats pel topall de preus del lloguer fixat per la Generalitat, un element que pot incrementar-ne l’interès patrimonial en una ubicació cèntrica.
La reactivació d’aquest immoble té també una lectura urbana. Durant anys, l’edifici havia quedat sense activitat residencial efectiva malgrat trobar-se en un dels punts més cèntrics de Figueres. La seva posada en marxa permet recuperar un immoble molt visible dins el teixit urbà i afavorir la dinamització d’aquesta part del centre.
La promoció ha estat finalitzada per Edificació i Energia, empresa amb més de vint anys d’experiència en construcció i rehabilitació d’habitatges. La comercialització es farà de manera directa per part de la mateixa empresa, que defensa un tracte proper durant tot el procés de compra. En l’obra també hi han participat diversos industrials de l’Alt Empordà.
Els habitatges ja es poden visitar i l’entrega es pot formalitzar en poc temps, ja que es troben completament acabats. Les persones interessades poden demanar informació o concertar una visita a través del telèfon 646 945 541 o consulteu aquí.
- Mercadona obre la seva primera 'botiga 9' de Catalunya, amb un obrador central i més espai per als frescos
- Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies
- Els Mossos 'cacen' un motorista dos dies consecutius duplicant la velocitat permesa a la C-62
- L'Escala, un municipi transformat: així ha triplicat la demografia en mig segle
- Vuit joves marroquins, detinguts per insultar i agredir persones que feien el Ramadà en una mesquita de Manresa
- VÍDEO | La tramuntanada genera un fenomen poc habitual en un dels espais més sensibles de l'Empordà
- EN IMATGES | Les conseqüències de la forta ventada a l'Alt Empordà
- Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida