Carburants
Competència encara no troba "cap anomalia" en els preus de les 12.600 gasolineres d'Espanya en plena espiral de pujades
Cuerpo anticipa que la vigilància reforçada de la CNMC i el Govern sobre el sector dels carburants es mantindrà també per assegurar-se que baixen els preus quan es normalitzi la cotització del petroli
David Page
El Govern reconeix que la pujada del preu dels carburants és la principal de les seves preocupacions sobre els efectes immediats que pot tenir sobre l'economia espanyola i sobre ciutadans i empreses l'escalada bèl·lica a Orient Mitjà. El gasoil i la gasolina han registrat pujades rècord des de l'inici dels bombardejos dels EUA i Israel sobre l'Iran i de les represàlies de Teheran amb atacs a països veïns.
El Govern i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competencia (CNMC) han decidit reforçar la vigilància sobre l'evolució dels preus de totes les gasolineres, però de moment no han trobat indicis d'abusos irregulars. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha confirmat que la CNMC no ha traslladat al Govern “encara l'existència de cap anomalia en la formació de preus” fruit del monitoratge reforçada que va arrencar fa una setmana.
Executiu i CNMC s'han llançat a extremar la vigilància per evitar abusos en els preus energètics aprofitant la volatilitat dels mercats provocada per la guerra. I la supervisió s'està concentrant ara especialment en l'evolució dels preus dia a dia a les 12.600 gasolineres espanyoles, on ja s'està registrant de manera més evident un encariment dels carburants.
Vigilar quan pugen i quan hagin de baixar
Competència ja ha reforçat els fluxos d'informació amb el Ministeri d'Economia i amb el Ministeri per a la Transició Ecològica enviant-los informació diària de dades actualitzades i el seguiment de la situació, amb especial atenció als preus de carburants, electricitat i gas. En aquestes comunicacions diàries de moment l'organisme no ha ressaltat haver detectat irregularitats en les pràctiques de les estacions de servei. “El seguiment reforçat garanteix que es compleixin totes les condicions de competència, i que no hi hagi cap situació anòmala o que pugui perjudicar els consumidors”, ha apuntat Cuerpo.
El ministre d'Economia ha garantit que el monitoratge reforçat de les gasolineres es desenvoluparà no només mentre estan apujant els preus dels carburants, també quan els toqui baixar una vegada que es normalitzi el mercat del petroli, ara desbocat per la convulsió geopolítica en una regió tan sensible per al sector com Orient Mitjà. “Continuarem seguint la formació de preus no només ara quan estiguin pujant, sinó també quan hagin de baixar. És a dir, quan vagi abaixant el preu del cru i això s'hagi de reflectir en un menor preu dels carburants per al consumidor”.
