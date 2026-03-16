Inversió empresarial
Mercadona obre la seva primera 'botiga 9' de Catalunya, amb un obrador central i més espai per als frescos
La cadena valenciana té previst obrir 59 establiments d’aquest tipus aquest any per tot Espanya per adaptar-se a les noves exigències dels consumidors
María Jesús Ibáñez
És l’exemple de com seran els supermercats del futur, espais on els productes s’organitzen per processos, amb un obrador central en el qual es talla, s’envasen o es cuinen, a la vista del client, els aliments que aquest s’emportarà a casa. I amb més superfície dedicada als frescos, des de fruites i verdures a carns, peixos i embotits, segons va explicar la setmana passada el president de Mercadona, Juan Roig, en la presentació dels resultats de la companyia el 2025. Roig va detallar que aquest nou concepte d’establiment, batejat com a ‘botiga 9’, comptarà a finals d’aquest any amb 59 locals per tot Espanya. El primer Mercadona d’aquest tipus de Catalunya ha obert aquest dilluns a Manlleu, al passeig del Ter, i per construir-lo s’han invertit vuit milions d’euros.
L’obertura d’aquesta ‘botiga 9’ ha comportat tancar dos establiments que la companyia tenia fins ara al carrer Pintor Guàrdia, al mateix Manlleu, i el de la carretera de Torelló, perquè no acabaven d'"adaptar-se als estàndards de qualitat requerits actualment", ha indicat l’empresa. Té una plantilla de 47 persones, totes provinents dels dos centres que han tancat.
La idea és avançar en la fórmula que tant èxit ha donat fins ara a la cadena valenciana, que té clar que la seva missió "és ser prescriptors per al consumidor, donar-li assessorament sobre quin és el millor producte", sol proclamar el president. Això el porta a oferir una cartera limitada de productes, o el que és el mateix, un assortiment curt en el qual té un gran pes la marca blanca. Així, d’aquí a l’any 2033, la firma renovarà els seus 1.672 establiments, amb una inversió prevista de 3.700 milions.
Entre les principals novetats del nou model de botiga destaca la reorganització integral de l’espai, que, a més, afavoreix l’activitat de la plantilla al reduir desplaçaments a l’hora de reposar i millorar la coordinació de l’equip. La centralització dels processos de tall, cocció i envasat en un mateix punt permet, alhora, dotar de més espai per a aquests productes al lliure servei. La ‘botiga 9’ ofereix, així mateix, "una gestió més eficient dels recursos i suposa un estalvi de fins al 10% en energia i de fins al 40% en consum d’aigua", assegura la companyia
En l’àmbit d’innovació, la botiga té una sèrie de dispositius electrònics i eines col·laboratives que faciliten l’autogestió del supermercat, optimitzen la presa de decisions i agiliten els processos de tota la cadena. A les neveres, els murals de fred incorporen sistemes Aerofoil que minimitzen la pèrdua de fred cap als passadissos, i milloren així l’eficiència energètica del refrigerador i el confort tèrmic a la botiga. A més, la companyia aposta pel CO2 com a refrigerant, que redueix l’impacte ambiental i permet generar fred de manera més eficient i sostenible.
L’horari d’obertura de la nova botiga de Manlleu és de dilluns a dissabte, de 9.00 a 21.00 hores d’octubre a maig (horari d’hivern) i de 9.00 a 2.30 hores de juny a setembre (horari d’estiu). Disposa d’un aparcament de 78 places per facilitar la compra a tots els clients que s’hi desplacin en vehicle privat i vuit places per a bicicletes. A més, Mercadona ha habilitat el seu servei de compra online a través de la pàgina web www.mercadona.es.
- Aquests són els països més segurs en cas de Guerra Mundial
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Vuit joves marroquins, detinguts per insultar i agredir persones que feien el Ramadà en una mesquita de Manresa
- Dani el Rojo, d'atracador de bancs a xofer de Messi i escriptor: 'La policia es guanyava la vida amb nosaltres quedant-se part dels diners
- Prop de 900 trucades per la ventada que frega els 170 km/h a l'Alt Empordà
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- L'Escala, un municipi transformat: així ha triplicat la demografia en mig segle
- La ventada frega els 170 km/h al nord de l'Alt Empordà