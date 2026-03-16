La cistella de la compra es dispara: ous, verdures i cafè pugen fins a un 30%

Els preus de productes bàsics creixen per sobre de la mitjana d'inflació a Espanya, segons les últimes dades oficials

Imatge d'arxiu d'una botiga de Barcelona. / laura guerrero / EPC

Marcos Rodríguez

Madrid

La butxaca de les llars espanyoles torna a ressentir-se davant de l'encariment de la cistella de la compra. Alguns aliments essencials han registrat pujades de preu de fins a un 30% en l'últim any, molt per sobre de la inflació general.

Aquesta acceleració reflecteix tensions en l'oferta global i en els costos de producció, i se situa en un context en què les dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) mostren que el grup d'aliments i begudes no alcohòliques va créixer més que la mitjana de preus a Espanya.

Segons l'informe definitiu de l'INE, el febrer de 2026 l'Índex de Preus de Consum (IPC) a Espanya es va mantenir en una taxa interanual del 2,3%, però els preus dels aliments i begudes no alcohòliques van augmentar al voltant del 3,2% respecte del mateix mes de l'any anterior.

Dins d'aquest grup, alguns productes han experimentat pujades significativament superiors:

  • Ous: lideren l'escalada de preus amb augments pròxims al 30% en els últims dotze mesos.
  • Hortalisses i verdures: també mostren increments rellevants.
  • Llegums verds, fruites tropicals i cafè: altres aliments amb alces per sobre de la mitjana general.

Aquest comportament contrasta amb certes categories que han moderat els seus preus o fins i tot han baixat en alguns mesos, com va passar en trams recents amb olis i productes específics.

L'augment de preus en aliments respon a diversos factors estructurals:

  • Costs de producció i subministrament més elevats, inclosos fertilitzants, energia i transport, que repercuteixen directament en les matèries primeres i productes frescos.
  • Condicions climàtiques i xocs globals que poden reduir collites o incrementar els costos logístics.
  • Pressions en preus internacionals de productes com el cafè o les fruites tropicals que impacten les importacions.

Situació internacional

Aquests factors no només afecten Espanya: en el conjunt de la Unió Europea, les expectatives dels consumidors mostren que els preus de la cistella continuaran pujant més de pressa que la mitjana general de la inflació en diversos països.

Tot i que la inflació general a Espanya s'ha alentit en mesos recents, el fet que alguns aliments essencials pugin més que altres components de l'IPC significa que les llars destinen una proporció més gran de la seva despesa fixa a menjar bàsic, reduint el marge per a altres consums. Aquesta situació és especialment sensible per a famílies amb ingressos més ajustats, per a les quals els aliments representen una part significativa del pressupost mensual.

L'Institut Nacional d'Estadística publica regularment dades detallades de l'IPC, que es poden consultar al seu web oficial (per exemple, l'últim butlletí de preus de consum IPC febrer 2026 disponible al lloc de l'INE) on es desglossen aquestes dades per grups de despesa. Per això, en un context marcat per la guerra a l'Iran, és important estar al cas de com la situació internacional pot afectar els preus i les nostres butxaques.

EN IMATGES | Les conseqüències de la forta ventada a l'Alt Empordà

Prova pilot a Roses i Palamós per comprovar la viabilitat de dessalinitzadores portàtils en vaixells de pesca

Jubilat amb 42 anys cotitzats: "Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida"

Meteocat anuncia un canvi de temps a Catalunya amb pujada de temperatures, però només en aquestes zones

Els experts coincideixen: si et jubiles més tard cobraràs fins a 120 euros més de pensió cada mes

Narcís Bardalet: "Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'"

"L'Escala dels Llibres" s'estrena amb bona nota malgrat les inclemències meteorològiques

