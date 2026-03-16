Economia
Bon Preu contractarà més de 600 persones a la Costa Brava, Ripollès i la Cerdanya
Els treballadors s'incorporaran de juny a setembre i no requereixen experiència prèvia en oferir-se programes formatius
ACN
El grup d'alimentació Bon Preu contractarà 650 persones per "reforçar" els seus establiments a les principals destinacions turístiques durant la campanya d'estiu, del juny al setembre. L'empresa, amb una plantilla de més d'11.000 persones, incorporarà nous equips als supermercats de la Costa Brava, Costa Daurada, Ripollès, Cerdanya i al municipi de Tremp. L'objectiu és "garantir" una atenció "òptima" en un període d'alta afluència. Les noves incorporacions no requereixen experiència prèvia, ja que, com ha explicat la firma, s'ofereixen programes de formació i acompanyament des del primer dia. Els nous empleats cobriran les seccions de peixateria, carnisseria, xarcuteria, formatgeria i fleca, com també la caixa i la reposició.
L'empresa defensa un model que "afavoreixi la conciliació" oferint diferents torns intensius de matí i tarda, o fix de nit.
Els candidats poden aplicar a través de l'apartat 'Campanya d'estiu' de la pàgina web de Bon Preu.
- Aquests són els països més segurs en cas de Guerra Mundial
- Vuit joves marroquins, detinguts per insultar i agredir persones que feien el Ramadà en una mesquita de Manresa
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Més de 80 alcaldes catalans demanen regularitzar centenars d’urbanitzacions: 'És el primer problema urbanístic del país
- Comença el condicionament del terreny per al nou Mercadona de la zona comercial de Vilatenim
- Ha mort Xavier Casellas Mas, 'Patxè', el pintor que va apostar per la llibertat creativa
- Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
- La Justícia concedeix una indemnització de 20.000 euros a una funcionària després de patir una caiguda amb els cables de l’ordinador