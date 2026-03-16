Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Robatoris Roses i FigueresDemografia EscalaEstat ecològic Alt EmpordàLa Volta Alt EmpordàDocents Alt EmpordàL'Escala dels Llibres
instagramlinkedin

Economia

Bon Preu contractarà més de 600 persones a la Costa Brava, Ripollès i la Cerdanya

Els treballadors s'incorporaran de juny a setembre i no requereixen experiència prèvia en oferir-se programes formatius

Pla general de l'exterior d'un supermercat Esclat en una imatge d'arxiu.

Pla general de l'exterior d'un supermercat Esclat en una imatge d'arxiu. / ACN

Redacció

ACN

Barcelona

El grup d'alimentació Bon Preu contractarà 650 persones per "reforçar" els seus establiments a les principals destinacions turístiques durant la campanya d'estiu, del juny al setembre. L'empresa, amb una plantilla de més d'11.000 persones, incorporarà nous equips als supermercats de la Costa Brava, Costa Daurada, Ripollès, Cerdanya i al municipi de Tremp. L'objectiu és "garantir" una atenció "òptima" en un període d'alta afluència. Les noves incorporacions no requereixen experiència prèvia, ja que, com ha explicat la firma, s'ofereixen programes de formació i acompanyament des del primer dia. Els nous empleats cobriran les seccions de peixateria, carnisseria, xarcuteria, formatgeria i fleca, com també la caixa i la reposició.

L'empresa defensa un model que "afavoreixi la conciliació" oferint diferents torns intensius de matí i tarda, o fix de nit.

Notícies relacionades i més

Els candidats poden aplicar a través de l'apartat 'Campanya d'estiu' de la pàgina web de Bon Preu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquests són els països més segurs en cas de Guerra Mundial
  2. Vuit joves marroquins, detinguts per insultar i agredir persones que feien el Ramadà en una mesquita de Manresa
  3. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  4. Més de 80 alcaldes catalans demanen regularitzar centenars d’urbanitzacions: 'És el primer problema urbanístic del país
  5. Comença el condicionament del terreny per al nou Mercadona de la zona comercial de Vilatenim
  6. Ha mort Xavier Casellas Mas, 'Patxè', el pintor que va apostar per la llibertat creativa
  7. Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
  8. La Justícia concedeix una indemnització de 20.000 euros a una funcionària després de patir una caiguda amb els cables de l’ordinador

VÍDEO | La tramuntanada genera un fenomen poc habitual en un dels espais més sensibles de l'Empordà

VÍDEO | La tramuntanada genera un fenomen poc habitual en un dels espais més sensibles de l'Empordà

VÍDEO | La tramuntanada genera un fenomen poc habitual en un dels espais més sensibles de l'Empordà

VÍDEO | La tramuntanada genera un fenomen poc habitual en un dels espais més sensibles de l'Empordà

Milers de professors lliuren un nou pols al Govern: "Qualsevol que trepitgi un institut sap que el conflicte no ha acabat"

Milers de professors lliuren un nou pols al Govern: "Qualsevol que trepitgi un institut sap que el conflicte no ha acabat"

L’Hospital del Mar estrena quatre quiròfans més, una uci postcovid i el primer servei de farmàcia robotitzat del món: «Augmenten en un 60% els medicaments emmagatzemats»

L’Hospital del Mar estrena quatre quiròfans més, una uci postcovid i el primer servei de farmàcia robotitzat del món: «Augmenten en un 60% els medicaments emmagatzemats»

Els Mossos "cacen" un motorista dos dies consecutius duplicant la velocitat permesa a la C-62

Els Mossos "cacen" un motorista dos dies consecutius duplicant la velocitat permesa a la C-62

Mercadona obre la seva primera 'botiga 9' de Catalunya, amb un obrador central i més espai per als frescos

Mercadona obre la seva primera 'botiga 9' de Catalunya, amb un obrador central i més espai per als frescos

L'Estat aclareix que la muralla de Tossa de Mar és de la seva titularitat i anuncia que actuarà a l'estructura

L'Estat aclareix que la muralla de Tossa de Mar és de la seva titularitat i anuncia que actuarà a l'estructura

Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies

Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies
