Supermercats
L’origen del nom de Mercadona: ni "mercat" ni "dona"
En una conferència de Juan Roig el 2017, el mateix màxim accionista de la firma deixava entreveure la resposta correcta del significat
R. Franco
Mercadona, com una de les cadenes d’alimentació amb més presència a tot Espanya, és molt present en el dia a dia de moltes persones que solen fer les seves compres habituals en alguna de les botigues de la franquícia de Juan Roig o que, com a mínim, fan alguna adquisició puntual en un dels seus supermercats.
Per tant, tant el logotip de les botigues com la sintonia que es pot escoltar als supermercats o en falques publicitàries, la famosa cançó de Mercadona (gravada fa diversos anys, però renovada de tant en tant) ens són molt familiars. Tanmateix, poca gent s’ha preguntat per què del nom de la cadena de supermercats. ¿Què hi ha darrere d’aquesta elecció? Té algun significat? Quin és el veritable origen?
La companyia es deia en un primer moment Cárnicas Roig, a partir del nom del patriarca familiar: Francisco, que va muntar el 1960, a la Pobla de Farnals (València), el negoci juntament amb Trinidad Alfonso, la seva esposa. Però el gran canvi, el germen de l’actual Mercadona, es produeix el 1981.
Fins fa no res, molta gent atribuïa l’elecció del nom a la fusió de les paraules catalanes i valencianes "mercat" i "dona". Un error que la mateixa cadena d’alimentació ha corregit davant la curiositat d’un usuari de xarxes socials, tot i que ja en una conferència de Juan Roig el 2017 el mateix màxim accionista de la firma deixava entreveure la resposta correcta del significat de Mercadona.
Segons s’explica a través d’aquest compte, el nom va ser idea del germà de Juan Roig, Paco (expresident del Valencia CF), que durant un viatge a Itàlia va conèixer l’existència d’una marca de pasta italiana, "Mercadonna". A Juan i a Paco els va agradar tant que van decidir treure-li una 'n' i batejar així de manera definitiva l’empresa familiar.
