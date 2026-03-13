Transport ferroviari

Set hores de Portbou a Can Tunis: les conseqüències de les obres al túnel de Rubí

Els combois que venien de França trigaven 2 hores i 42 minuts amb el túnel operatiu

Adif estima que els ferrocarrils faran 521 quilòmetres, 330 més que fins ara

Un tren de mercaderies entrant dins el túnel del Pertús.

Un tren de mercaderies entrant dins el túnel del Pertús. / ACN

ACN

E. Tost / X. Pi

Portbou / Tarragona

Les obres al túnel de Rubí que el deixaran inoperatiu durant set setmanes obligaran a incrementar significativament els temps de viatge i els quilòmetres als trens de mercaderies que circulin per les vies d'ample ibèric i que vulguin anar des de l'estació de Portbou fins a Can Tunis i el port de Barcelona. Segons un document d'Adif enviat a diferents agents al qual ha tingut accés l'ACN, els combois que vinguin de França tardaran fins a set hores per arribar a Can Tunis, mentre que amb el túnel operatiu tardaven 2 hores i 42 minuts. La raó són els desviaments, ja que els combois han de passar per Lleida i Sant Vicenç de Calders, fet que incrementa la distància que han de recórrer dels 192 quilòmetres fins als 521.

Amb el túnel de Rubí tancat, el recorregut que hauran de fer els trens de mercaderies d'ample ibèric canviarà respecte l'habitual. Així, els que vinguin de Portbou hauran d'anar fins a Sant Andreu per, després, desviar-se fins a Lleida, dirigir-se cap a Sant Vicenç de Calders i des d'allà circular cap a Castellbisbal abans d'arribar a Can Tunis. Des d'allà poden accedir al Port de Barcelona.

Per als trens que puguin circular per ample internacional, l'afectació per les obres al túnel de Rubí serà diferent. En aquest cas, s'hauran d'aturar a l'estació de la Llagosta i no podran continuar circulant. Les mercaderies que transportin s'hauran de descarregar en camions fins al seu destí.

Mapa de les rutes alternatives amb tren per les obres al túnel de Rubí

Afectació en empreses i ports

El tancament del túnel de Rubí afecta també empreses frontereres de Portbou que transporten amb tren les mercaderies. Segons ha relatat una d'aquestes a l'ACN, la situació per a ells és "molt preocupant" i assenyala que estan valorant quines opcions alternatives tenen, ja que es tracta d'una decisió molt recent. En qualsevol cas, l'empresa remarca que molts dels maquinistes de Renfe no tenen l'habilitació necessària per fer la ruta alternativa per Lleida de set hores i demanen que es permeti el transport de mercaderies per l'R-11 de passatgers en horari nocturn com a solució. Si no és així, l'altra opció és el transport per carretera, amb les dificultats que suposa per les característiques de la carretera de Portbou, a més de l'increment de costos.

Des del Port de Tarragona, el cap de la divisió de gestió ferroportuària, José Luís Román, ha explicat que les obres al túnel de Rubí els afectaran per als trens procedents de França. Majoritàriament aquests combois transporten vehicles i contenidors. Tot plegat representa aproximadament un 5% del total de trens que es mouen des de la infraestructura tarragonina, ja que la majoria dels que gestionen van cap al centre de la península Ibèrica. "De moment les empreses ferroviàries no ens han comentat alternatives, però les estan analitzant", ha manifestat Román.

En el cas del Port de Barcelona, el tren mou el 12% dels contenidors i el 40% dels vehicles, una càrrega que es pot moure alternativament amb camió. Segons les dades del 2025, el port barceloní registra unes 11.083 circulacions ferroviàries anuals, l'equivalent a unes 35 diàries. La majoria corresponen a l'ample ibèric, amb 6.740 trens l'any (61%), seguit de l'ample mètric amb 3.478 circulacions (31%) i de l'ample internacional UIC amb 865 (8%).

