Preu de la gasolina i del dièsel avui, 13 de març, a Espanya per la Guerra de l'Iran: els carburants continuen pujant
El preu mitjà de la gasolina a tot Espanya se situa en 1,683 euros/litre i pel que fa al dièsel en 1,804 euros/litre
El repunt dels preus es va produir després del llançament de míssils i els atacs a diversos vaixells prop de l'estret d'Ormuz
El preu dels carburants a Espanya es troba en una trajectòria ascendent des que el passat 28 de febrer va esclatar el conflicte armat entre els Estats Units, Israel i l'Iran. Els atacs, ateses les enormes reserves de petroli iranianes i la seva posició geoestratègica en controlar l'estret d'Ormuz, estan impulsant a l'alça els preus de la gasolina, a més d'altres repercussions per a l'economia global.
Espanya, encara que no importa petroli de l'Iran de manera directa, no queda al marge d'aquesta crisi. L'encariment del barril de Brent, que ja supera els 90 dòlars, es trasllada progressivament als sortidors espanyols i amenaça de disparar la factura dels conductors les pròximes setmanes.
Preu mitjà de la gasolina i del dièsel avui, 13 de març
El preu mitjà de la gasolina a tot Espanya se situa en 1,683 euros/litre, segons les últimes dades disponibles. Aquesta xifra suposa un increment de 0,004 euros respecte dels registres anteriors. Abans de l'inici de l'operació militar, el litre de gasolina sense plom 95 rondava els 1,475 euros.
Pel que fa al dièsel, el preu mitjà se situa en 1,804 euros/litre, una pujada encara més pronunciada si es compara amb el dia anterior, quan costava 0,02 euros menys. Aquest repunt va acompanyat del que passa als mercats internacionals. Cal recordar que el gasoil és un combustible essencial per al transport de mercaderies i el sector professional.
L'encariment de tots dos carburants s'explica per la pressió alcista del cru als mercats internacionals i per l'augment dels costos majoristes que ja s'estan traslladant al preu final al sortidor.
¿Per què apuja el preu del combustible?
El repunt dels preus es va produir després del llançament de míssils i els atacs a diversos vaixells prop de l'estret d'Ormuz, un pas de 38 quilòmetres pel qual transita al voltant d'una cinquena part del subministrament mundial de petroli. Les exportacions energètiques de l'Orient Mitjà han quedat en gran part aïllades de la resta del món pel tancament efectiu de l'estret, fet que ha alterat les rutes de subministrament i ha forçat centenars de vaixells a tirar l'àncora.
Els economistes adverteixen que un conflicte prolongat podria disparar la inflació i alentir el creixement econòmic mundial, un escenari que Europa viuria amb especial intensitat en ser importadora neta d'energia. A Espanya, els conductors hauran d'estar atents a l'evolució dels preus els pròxims dies, ja que els costos majoristes no es traslladen de manera immediata al sortidor i encara queda marge de pujada.
