Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera "sistemàtica i fraudulenta"
Un informe recull que la companyia de venda de material esportiu en línia va arribar a fer-ne uns 2.900 en un any i mig
El Departament d'Empresa i Treball ha sancionat l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera "sistemàtica i fraudulenta". Segons ha avançat ON Economia, l'import és de 45.000 euros. L'informe en què s'empara la sanció, que ho tipifica com a infracció "molt greu", recull que la plataforma de venda de material esportiu en línia, amb seu a Celrà (Gironès), va arribar a fer gairebé 2.900 contractes temporals en un any i mig, sense tenir en compte els exclusius de caps de setmana. Inspecció de Treball també recull que, tot i que Tradeinn va passar-ne alguns a fixes, a finals de l'any passat el pes dels contractes derivats d'Empreses de Treball Temporal (ETT) suposava el 21% de tota la plantilla.
L'informe de la Inspecció de Treball que ha derivat en sanció recull que Tradeinn ha recorregut "de manera sistemàtica, estructural i fraudulenta a la contractació temporal a través d'ETT". El document analitza l'evolució de la plantilla durant un any i mig, entre principis del 2024 i el juliol del 2025.
L'informe recull que durant el 2024 la companyia va dur a terme 1.772 contractes temporals. I que entre l'1 de gener i el 31 de juliol del 2025, se'n van fer 1.122 més. De mitjana, això suposa que cada mes se'n van signar entre 147 i 160.
Les xifres anteriors no tenen en compte els contractes per cobrir els torns de caps de setmana. Eren més de 2.600. En aquest cas, recull l'informe, Tradeinn va justificar haver-los tirat endavant "arran de les limitacions imposades pel conveni col·lectiu de les ETT".
Inspecció de Treball constata que, durant aquell any i mig, el volum de treballadors de Tradeinn amb contractes temporals va suposar entre el 24,8% i el 29,7% de la plantilla (que es va moure entre 654 i 707 empleats). "És a dir, que de mitjana, una quarta part de la força laboral de l'empresa està integrada de manera continuada per treballadors cedits", recull l'informe.
Després de donar veu a l'empresa, Tradeinn va al·legar fins a onze motius diferents per haver dut a terme els contractes temporals. Entre aquests, increments de comandes, el trasllat de part dels articles al magatzem d'Alemanya, la incorporació de nous proveïdors, la implantació d'un sistema per reduir el temps de les devolucions, la cobertura de vacances o "acumulació de tasques imprevisibles" per l'augment de vendes.
"Permanent i no conjuntural"
L'informe de la Inspecció de Treball, però, conclou que la plataforma de comerç electrònic no va actuar com pertocava, i que va incomplir l'Estatut dels Treballadors perquè va fer "un ús permanent i no conjuntural dels contractes temporals".
Entre d'altres, el document recull que l'increment de comandes o l'augment de proveïdors "formen part de l'operativa habitual" d'una empresa que ven en línia. Inspecció també conclou que s'han detectat contractes que tan sols duren un o dos dies, i que Tradeinn va voler justificar amb causes que s'estenen diversos mesos (per exemple, moviments de mercaderies que van durar tot l'estiu).
L'informe també recull que, a finals de l'any passat, es va requerir a Tradeinn que passés a fixes tots aquells treballadors temporals "que cobrien necessitats estructurals". Inspecció de Treball subratlla, però, que la companyia tan sols va fer-ho en part i de manera "manifestament insuficient". Perquè l'1 de desembre de l'any passat, el 21,35% dels 679 treballadors que tenia la companyia -en concret, 145- continuaven essent temporals.
L'informe conclou que Tradeinn ha comès una "cessió il·legal de treballadors", perquè ha recorregut de manera sistemàtica als contractes temporals a través d'ETT "per cobrir llocs de feina ordinaris, normals i que suposen necessitats permanents i/o estructurals de l'empresa". I en conseqüència, ho qualifica d'infracció "molt greu".
Ara, arran d'aquest informe, la Generalitat ha sancionat aquest gegant gironí del comerç electrònic. Segons recull ON Economia, l'import de la multa ha estat de 45.000 euros, amb descompte pel reconeixement de la infracció i la rapidesa en el pagament.
L'any passat, Tradeinn va tancar l'exercici amb una facturació rècord de 585 milions d'euros (MEUR), cosa que va suposar un creixement del 5,6% en relació a les xifres del 2024 (554 MEUR). L'empresa, especialitzada en la venda online d'articles esportius i equipament tècnic d'alt rendiment, va distribuir més de 9,3 milions de paquets a clients de 190 països, amb el 85% de les vendes generades fora de l'Estat espanyol.
- Dos detinguts per presentar-se conduint un vehicle a un examen de recuperació del permís de conduir
- Som quatre en una habitació des de fa tres anys; vull un pis per als meus fills o acabarem dormint al cotxe
- La nova revolució alimentària reivindica el menjar de les àvies: 'Elles ja practicaven un model més sostenible
- Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
- La Jonquera, entre els 'punts crítics' d'una operació mundial contra el tràfic il·lícit de residus
- L'aparició d'un esvoranc a la calçada obliga a tallar la C-260 en direcció a la sortida de Roses
- La Justícia concedeix una indemnització de 20.000 euros a una funcionària després de patir una caiguda amb els cables de l’ordinador
- Més de 80 alcaldes catalans demanen regularitzar centenars d’urbanitzacions: 'És el primer problema urbanístic del país