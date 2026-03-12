Comerç
Shein obre oficina a Barcelona per "enfortir" la seva presència a Espanya
Es tracta d’una unitat de vuit persones, de moment, que s’ocuparan de tasques de màrqueting, posicionament de marca i creació de continguts per a xarxes socials
Shein presenta a Barcelona la seva nova marca Nöista, pur estil mediterrani, fresc i jove
Paula Clemente
El gegant asiàtic del comerç electrònic Shein guanya presència a Espanya. La companyia ha inaugurat aquest dijous la seva primera oficina a Barcelona, una base que defineix com a «estratègica» en un mercat que figura entre els tres en els quals més ven aquesta empresa dins de la Unió Europea. Shein compta amb unes oficines a Madrid que es dediquen gairebé exclusivament a la gestió i desenvolupament del seu ‘marketplace’ (la funcionalitat que permet a altres marques vendre el seu producte a través de la pàgina web de Shein i que ja utilitzen Bosanova, Misako o Dream), i ara obren les de Barcelona per tenir un equip al país que es dediqui al màrqueting, a l’anàlisi de tendències, al posicionament de marca i a la creació de continguts per a les xarxes socials.
«És un ‘hub’ de talent local, que ens permetrà estar més a prop del nostre consumidor», ha presentat la responsable de comunicació de Shein a Espanya, Alessandra Bonito. «Representa un espai on recolzarem les operacions internacionals de Shein», ha afegit aquesta, perfilant aquesta cadena digital com una empresa amb una xarxa de més de 40 oficines repartides per tot el món i entorn de 18.000 treballadors. Segons els últims comptes que circulen del grup, la matriu de Shein factura entorn de 40.000 milions de dòlars a l’any.
«El nostre objectiu –ha rematat– és enfortir la nostra presència a Espanya». Les de Barcelona seran vuit persones, una xifra que no descarten ampliar a llarg termini. A Madrid en són, també, una desena.
Si s’han decantat per aquesta ciutat és, en paraules de la mateixa portaveu, perquè és «un epicentre estratègic amb un ecosistema vibrant», per la seva «capacitat d’atraure talent internacional», perquè és un «ecosistema dinàmic» amb molt pes emprenedor i presència de «grans empreses de la indústria de la moda», una combinació d’«ingredients perfectes» per recolzar el posicionament de la marca Shein a Espanya.
«Aquesta oficina representa un pas estratègic per a Shein i per a la nostra marca Nöista», ha apuntat, per la seva banda, la nova responsable de l’equip de Barcelona i directora de marca de Shein, Vorada Hiransomboon, en relació amb l’única marca de roba pròpia de Shein d’inspiració Mediterrània. Tenen centenars de les seves peces exposades en aquestes instal·lacions catalanes. «Des d’aquí volem continuar recolzant el creixement global de Shein» i «continuar recolzant la moda accessible», ha assegurat la directiva. «Volem generar oportunitats tant per al nostre equip com per a la nostra comunitat global», ha afegit.
Importància per a Barcelona
A la inversa, la ciutat i regió també guanyen, o en això s’ha centrat el discurs de la fundadora i presidenta de l’Associació Moda Catalunya i Balears, Miriam Victoria, en l’esdeveniment de presentació de les oficines. Hi han assistit, també Marta Angerri (Generalitat) o Benet Maimí (Foment del Treball). «Això ens dona prestigi: que una plataforma d’aquesta envergadura s’instal·li aquí és senyal de confiança per les dues parts», s’ha esplaiat, assegurant que aquest enclavament farà la indústria «confiar més en la plataforma» pel «contacte directe» que guanyen amb ella.
El cert és que la companyia exerceix un paper controvertit en la indústria. És una de les marques natives digitals asiàtiques que té la Unió Europea (UE) al radar per estar presumptament operant al continent amb dinàmiques i productes que aquí no estan acceptats. Sobre ella pesen, a més, acusacions relacionades amb la seva empremta ambiental (Greenpeace l’ha acusat d’utilitzar substàncies químiques perilloses que infringeixen la normativa europea) o amb la precarietat de les condicions laborals a les seves fàbriques.
Per això, probablement, l’esforç que està fent la companyia per créixer ordenadament a Europa, on ha invertit fins a 250 milions d’euros en mesures relacionades amb la sostenibilitat i on té aquesta important xarxa d’oficines o un acabat d’estrenar centre de distribució a Polònia. De fet, el posicionament públic de Shein després de cada anunci d’investigació de la UE ha sigut de cooperació i d’elevar els controls de seguretat per evitar aquest tipus de situacions.
«El fet que estigueu aquí, per a les persones que vivim aquí, ens farà més fàcil i ens donarà més confiança [sobre la marca]», ha insistit, en aquest sentit, Miriam Victoria. Obrir una oficina a Barcelona, ha conclòs, evidencia «que valoren aquest mercat».
