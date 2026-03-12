Aeroport de Girona-Costa Brava
L'aeroport de Girona-Costa Brava tanca el febrer amb un 5,6% més de passatgers i arriba als 41.011
La terminal de Vilobí també ha incrementat el nombre de vols en un 14,4%
L'aeroport de Girona ha tancat el mes de febrer amb 41.011 passatgers, un 5,6% respecte al mateix mes de 2025, segons el balanç mensual elaborat per Aena. En el que portem d'any, l'aeroport ha registrat 76.473 passatgers, un 1,3% menys que en el mateix període de l'any passat. Pel que fa als moviments, la terminal de Vilobí d'Onyar ha operat un 14,4% més de vols (1.361) i ha registrat 2.653 operacions, un 4,7% més que en el mateix període de l'any passat. Les dades suposen una millora respecte de les registrades al gener, quan l'aeroport va patir un descens del 8,2% respecte al mateix període de l'any passat amb un total de 35.462 passatgers.
La terminal gironina ha tancat el mes de febrer amb números verds. Al llarg dels 28 dies del mes passat, 41.011 persones van fer servir la terminal gironina i això representa un 5,6% més en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Dins de la categoria de passatgers comercials, el mes de febrer ha sumat 40.476 i això suposa un 4,5% més que el mateix febrer de l'any passat.
Dins de les companyies aèries, destaca una vegada més Ryanair. De fet, és l'única gran aerolínia que manté programació estable en els mesos d'hivern a l'aeroport de Girona. La companyia irlandesa ha transportat 39.920 persones i això suposa un increment del 9,1%.
Per rutes, la que suma més passatgers és la de Brussel·les Charleroi, amb 7.758 persones i un increment del 19,7% en comparació amb el febrer del 2025. La ruta que connecta amb Pisa ha sumat 5.776 i puja un 1,3% respecte l'any anterior. En tercera posició hi ha Bucarest, una de les noves rutes que ha estrenat Ryanair i que destaca entre totes les novetats.
En quarta posició hi ha la ruta de Londres-Stansted, que perd un 11,9% dels passatgers que va tenir el febrer del 2025 amb 3.749 usuaris i tanca el llistat de rutes més concorregudes la connexió amb la ciutat alemanya de Weeze, que perd un 35,4% dels passatgers que havia sumat el febrer de l'any passat.
Pel que fa a nacionalitats dels passatgers, els belgues lideren el llistat amb 7.779 i un increment del 19,9%. En segona posició hi ha els visitants alemanys amb 7.705 passatgers i una caiguda del 21,3%. Els italians es mantenen estables amb 5.784 passatgers i un 1,4%. El mercat britànic puja un 27,3% i els visitants romanesos tanquen el llistat amb 3.934 persones.
