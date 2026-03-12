Economia
Glovo inicia un ero per acomiadar 750 repartidors a Espanya
L'expedient tindrà afectació en 63 ciutats espanyoles i afectarà al voltant del 3,5% del total de la plantilla de 15.000 missatgers de la companyia
Gabriel Ubieto
Glovo ha iniciat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per acomiadar 750 repartidors a Espanya. La companyia de repartiment va comunicar ahir la reestructuració a la representació legal dels treballadors. L'expedient tindrà afectació en 63 ciutats d'arreu d'Espanya i afectarà al voltant del 3,5% del total de la plantilla de 15.000 missatgers de la companyia. L'expedient no tindrà afectació sobre el personal d'oficines, segons explicita l'empresa.
"Durant els últims mesos hem analitzat la sostenibilitat del negoci i hem vist que la qualitat del servei s'està veient impactada negativament en moltes ciutats; així doncs, Glovo ha pres la decisió d'aplicar un ERO", va traslladar un portaveu de la companyia als representants legals dels treballadors. En relació amb els 750 acomiadaments, aquest portaveu va precisar que "no són xifres definitives de cap manera".
Caiguda en la qualitat
"L'actual model de repartiment [Gen2] ha demostrat que és ineficient i ha provocat una notable caiguda en la qualitat del servei, especialment en poblacions de mida mitjana i petita. Aquesta situació fa insostenible el manteniment del model actual", diu la carta que l'empresa va remetre als repartidors afectats.
La companyia aplica així una reestructuració encara no un any després d'internalitzar la plantilla de repartidors. Després d'anys litigant amb l'Administració i patint revessos judicials que l'han acabat obligant a contractar riders, que abans operaven com a falsos autònoms, el juliol del 2025 Glovo va passar a operar amb una flota d'assalariats.
Segons fonts consultades de l'empresa, la plantilla actual de riders puja a 21.000, de manera que l'expedient pot afectar el 3,5% d'aquest total. Aquests riders operaven com a falsos autònoms i van passar a la nòmina de Glovo.
- Dos detinguts per presentar-se conduint un vehicle a un examen de recuperació del permís de conduir
- Som quatre en una habitació des de fa tres anys; vull un pis per als meus fills o acabarem dormint al cotxe
- La nova revolució alimentària reivindica el menjar de les àvies: 'Elles ja practicaven un model més sostenible
- Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
- La Jonquera, entre els 'punts crítics' d'una operació mundial contra el tràfic il·lícit de residus
- L'aparició d'un esvoranc a la calçada obliga a tallar la C-260 en direcció a la sortida de Roses
- Alumnes de l'Institut de l'Escala: 'Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any
- Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe