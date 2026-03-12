Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Glovo inicia un ero per acomiadar 750 repartidors a Espanya

L'expedient tindrà afectació en 63 ciutats espanyoles i afectarà al voltant del 3,5% del total de la plantilla de 15.000 missatgers de la companyia

Repartidors de Glovo.

Repartidors de Glovo. / Àngel Garcia

Gabriel Ubieto

Barcelona

Glovo ha iniciat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per acomiadar 750 repartidors a Espanya. La companyia de repartiment va comunicar ahir la reestructuració a la representació legal dels treballadors. L'expedient tindrà afectació en 63 ciutats d'arreu d'Espanya i afectarà al voltant del 3,5% del total de la plantilla de 15.000 missatgers de la companyia. L'expedient no tindrà afectació sobre el personal d'oficines, segons explicita l'empresa.

"Durant els últims mesos hem analitzat la sostenibilitat del negoci i hem vist que la qualitat del servei s'està veient impactada negativament en moltes ciutats; així doncs, Glovo ha pres la decisió d'aplicar un ERO", va traslladar un portaveu de la companyia als representants legals dels treballadors. En relació amb els 750 acomiadaments, aquest portaveu va precisar que "no són xifres definitives de cap manera".

Caiguda en la qualitat

"L'actual model de repartiment [Gen2] ha demostrat que és ineficient i ha provocat una notable caiguda en la qualitat del servei, especialment en poblacions de mida mitjana i petita. Aquesta situació fa insostenible el manteniment del model actual", diu la carta que l'empresa va remetre als repartidors afectats.

La companyia aplica així una reestructuració encara no un any després d'internalitzar la plantilla de repartidors. Després d'anys litigant amb l'Administració i patint revessos judicials que l'han acabat obligant a contractar riders, que abans operaven com a falsos autònoms, el juliol del 2025 Glovo va passar a operar amb una flota d'assalariats.

Segons fonts consultades de l'empresa, la plantilla actual de riders puja a 21.000, de manera que l'expedient pot afectar el 3,5% d'aquest total. Aquests riders operaven com a falsos autònoms i van passar a la nòmina de Glovo.

