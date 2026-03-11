Drets laborals que molts desconeixen
Atenció si treballes de nit: la llei prohibeix que la teva empresa et demani hores extres
L'Estatut dels Treballadors impedeix les hores extraordinàries a qui compleix la definició legal de treballador nocturn
Marcos Rodríguez
Treballar de nit no només altera el descans: també canvia els teus drets laborals. La legislació espanyola estableix límits específics per protegir la salut de qui desenvolupa la seva jornada en horari nocturn i fixa una restricció clara que moltes plantilles i empreses encara desconeixen. Si compleixes determinats requisits, la teva empresa no et pot exigir hores extraordinàries.
El marc legal és clar. L'Estatut dels Treballadors, norma bàsica que regula les relacions laborals a Espanya, defineix a l'article 36.1 el treball nocturn com el que es fa entre les 22.00 i les 06.00 hores. Però no n'hi ha prou de treballar alguna vegada en aquesta franja: la protecció reforçada s'aplica a qui té la condició de treballador nocturn. La llei considera treballador nocturn qui compleix almenys un d'aquests criteris:
- Fer tres o més hores diàries de la seva jornada dins de l'horari nocturn.
- Tenir previst que un terç de la seva jornada anual es desenvolupi en aquesta franja.
Quan es compleix aquesta definició, entren en joc límits especials de jornada i descansos dissenyats per reduir riscos físics i fatiga acumulada.
El punt clau és directe: els treballadors nocturns no poden fer hores extraordinàries. No es tracta d'una recomanació ni d'una preferència organitzativa, sinó d'una prohibició legal expressa.
A més, la norma fixa que la seva jornada no pot superar les vuit hores diàries de mitjana en un període de referència de quinze dies. És a dir, no només es limiten les hores extres: també es controla la càrrega total de treball.
Exemple pràctic
Un operari que treballa de manera habitual de 22:00 a 06:00 compleix plenament la definició legal. Encara que l'empresa tingui pics de producció o necessitats de servei, no pot demanar-li que allargui la seva jornada com a hores extres.
Diferent seria el cas d'un empleat amb torns rotatius que només treballa de nit de manera puntual. Si no arriba als mínims legals, se li apliquen les regles generals d'hores extraordinàries: voluntàries llevat de pacte i amb un màxim anual.
Per saber si aquesta protecció et correspon, convé comprovar:
- El teu horari habitual real, no només el teòric.
- El que estableix el teu conveni col·lectiu.
- Com es compensa la nocturnitat a la teva nòmina.
En molts sectors hi ha un plus de nocturnitat, tot i que la seva quantia i forma de pagament depenen de la negociació col·lectiva.
Preguntes freqüents
- No el pots cobrar si ets treballador nocturn segons la definició legal.
- Exigir hores extres prohibides pot suposar incompliments laborals.
La conclusió és clara: si ets un treballador amb horari nocturn no et poden exigir fer hores extres i cal que coneguis aquest dret. En un mercat amb un creixent treball a torns, conèixer aquests límits no és un detall menor, és la diferència entre una jornada legal i un excés que vulnera els teus drets.
