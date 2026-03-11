Ocupació
Sous a Mercadona: 2.200 euros per als treballadors amb més de 4 anys d'antiguitat
La companyia de Juan Roig ha creat 5.000 nous llocs de treball
La presentació de resultats financers per part de Mercadona, amb un nou màxim històric de facturació registrat el 2025 de 41.900 milions d'euros, ha permès conèixer també alguns detalls sobre les condicions salarials dels treballadors de la companyia que presideix Juan Roig.
Durant la seva intervenció, el president de Mercadona ha presumit que la companyia ha creat 5.000 nous llocs de treball l'any passat i que els treballadors amb més de 4 anys d'antiguitat a l'empresa tenen un salari mensual de 2.200 euros nets en 12 pagues. Concretament, un gerent A (amb quatre anys d'antiguitat) cobra 2.200 euros nets mensuals (12 pagues). Representen el 76% de la plantilla.
Aquestes condicions s'emmarquen dins de les millores salarials introduïdes per Mercadona per a la seva plantilla. De fet, tal com ha explicat, els prop de 112.000 treballadors de la companyia han tingut un augment salarial del 8,5% el 2025 i s'ha previst una pujada ajustada a l'IPC per al 2026. A més, la companyia també ha destinat un total de 780 milions d'euros en tres mensualitats com a primes.
Roig sosté que els treballadors "cada vegada estan més compromesos" amb l'empresa. "Això es mesura amb els somriures" de la plantilla, sosté el president de la companyia. A més, la companyia ha donat una setmana més de vacances a l'any.
La cadena espanyola líder en el sector dels supermercats ha destinat un total de 1.000 milions d'euros a "millorar el poder adquisitiu" dels seus 112.000 treballadors a través de diferents iniciatives, segons ha informat la cadena de supermercats en un comunicat. L'ensenya de la família Roig ha repartit al març una prima per objectius de 780 milions d'euros procedents dels seus beneficis. A això s'hi suma un increment salarial, amb un impacte de 125 milions, i la millora de la jornada laboral, estimada en uns altres 100 milions d'euros. Pel que fa a la prima, es tracta de dos abonaments, un entre aquells empleats amb menys de quatre anys a l'empresa, i de tres mensualitats per als que superen aquesta antiguitat, que representen el 70% de la plantilla i que han rebut 7.250 euros nets, corresponent als 5.400 euros en concepte de variable més la seva nòmina mensual.
