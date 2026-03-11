Turisme
Primera fira d'ocupació dels càmpings gironins amb 100 ofertes de feina i 300 inscrits per cobrir la demanda del sector
A més dels llocs de temporada les empreses també aposten per perfils estables davant la desestacionalització creixent
Xavier Pi
Els càmpings gironins celebren la seva primera fira d'ocupació amb l'objectiu de cobrir la demanda que té el sector. No tan sols per a la temporada alta, sinó també per tancar contractes estables davant la desestacionalització creixent i el fet que, cada cop més, els càmpings obren més enllà de l'estiu. S'ofereixen un centenar de llocs de treball, amb perfils diversos que van des de neteja, manteniment, recepció o animació. I la iniciativa ha tingut èxit, perquè s'hi han apuntat fins a 300 persones, que fan entrevistes llampec amb responsables d'una trentena de càmpings. "Tenim necessitat d'ampliar plantilles perquè, de mitjana, obrim 215 dies a l'any", diu el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra.
A una banda, fileres de taules amb representants d'una trentena de càmpings gironins. A l'altra, desenes d'interessats -la majoria joves, però també adults- que feien cua per entrevistar-se amb ells. L'objectiu: casar els interessos d'uns amb els dels altres, i trobar perfils que encaixin dins el centenar de llocs de treball (tant de temporada com per a tot l'any) que ofereixen els càmpings.
Aquesta és la primera vegada que l'associació celebra una Fira d'Ocupació. Es fa fins a les cinc de la tarda a l'auditori de l'edifici Giroemprèn del Parc de Recerca de la UdG. La varietat de llocs de feina que es busquen és diversa, des de personal de recepció i manteniment fins a cambrers, animació, jardineria o neteja.
El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, subratlla que el sector té necessitat d'ampliar plantilles i trobar "equips molt més formats". Sobretot, arran de la desestacionalització creixent que viuen els càmpings. "Estem explorant totes les fórmules possibles per poder ampliar les nostres plantilles", subratlla Gotanegra. Entre d'altres, a banda d'impulsar iniciatives com aquesta fira, amb projectes complementaris com anar a buscar treballadors en origen.
Que el sector ha agafat volada ho certifiquen, també, les dades dels turistes que s'allotgen als càmpings de la demarcació. L'any passat, es van assolir els 9,7 milions de pernoctacions -un nou rècord històric- cosa que suposa un increment del 5,4% en relació amb el 2024. I d'aquestes, més de sis milions les van fer turistes estrangers.
Més enllà del pic de l'estiu
La directora dels càmpings de l'Escala Punta Milà i Cala Montgó, Àstrid Domínguez, explica que la fira dona resposta a les seves necessitats per buscar personal. També, tenint en compte que ells ofereixen allotjament als treballadors.
Domínguez concreta que els dos càmpings, que formen part de la cadena WeCamp, obren entre Setmana Santa i octubre i que, "per a l'estiu normalment es troba personal" -sovint, estudiants- però que "sí costa molt més" cobrir aquells llocs de feina que s'allarguen més enllà del pic d'aquests tres mesos.
Per la seva banda, la responsable corporativa d'animació i màrqueting de La Ballena Alegre, Raquel Martínez, concreta que s'obren "a tota classe de perfils". I que, sobretot, també els interessa "formar el personal" perquè, més enllà d'una temporada, "els treballadors tinguin continuïtat". Martínez també admet, però, que cada vegada "els costa més" trobar personal per cobrir els mesos d'hivern (quan el càmping està tancat).
"Una oportunitat"
Entre els qui s'han inscrit per fer les entrevistes llampec hi ha una estudiant de 19 anys, Paula Jiménez, que cursa un grau de màrqueting i publicitat. Explica que busca "poder treballar a l'estiu", preferiblement al supermercat d'un càmping, "per poder fer noves amistats" i també incorporar-se al sector turístic. "Tinc experiència, però mai he tingut l'oportunitat de treballar en un càmping i penso que aquesta fira és una oportunitat", precisa.
Entre els qui fan cua hi ha també Youssef Taouilchrrik, alumne del cicle formatiu d'Instal·lacions i Producció de Calor a l'institut Santa Eugènia de Girona. Té 17 anys i explica que ha decidit apuntar-se a les entrevistes després que els hi ho recomanés la seva tutora de pràctiques.
"M'agradaria trobar un contracte per a tot l'estiu; no he treballat mai en un càmping, però sí que hem fet pràctiques al taller on hem muntat calderes i fet instal·lacions de fontaneria, electricitat o soldadura", concreta. "La fira m'ha cridat l'atenció, i crec que l'hem d'aprofitar", hi afegeix Taouilchrrik.
I més enllà dels joves, també hi ha adults que s'ofereixen per treballar durant l'estiu. És el cas de Quim Ribot, que juntament amb un company han muntat un grup de música que fa versions dels anys 90 en anglès, i que han vingut a la fira per oferir animació als càmpings. En el seu cas, explica que ell ja s'ha guanyat la vida, i que ara "és una manera de gaudir-la". "I com que ens agrada molt tocar en directe, intentem trobar lloc on fer-ho", concreta.
La primera fira d'ocupació dels càmpings gironins durarà fins a les cinc de la tarda. En total, l'associació compta amb 74 càmpings sota el seu paraigua, que ofereixen més de 120.000 places d'allotjament i representen més del 80% dels establiments del sector que hi ha a la demarcació.
