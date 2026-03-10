Economia
Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: "Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus"
El president de la cadena valenciana defensa l'eliminació de l'IVA en els aliments bàsics, com va passar quan va esclatar el conflicte d'Ucraïna
José Luis Zaragozá / María Jesús Ibáñez
El president de Mercadona, Juan Roig, ha assegurat aquest dimarts, durant la presentació dels resultats de la companyia el 2025, que la guerra a l'Orient Pròxim desencadenada per l'atac dels Estats Units i Israel sobre l'Iran és "un malson, com la dana o la guerra a Ucraïna". En opinió del propietari de Mercadona, "els empresaris han de saber navegar sobre una taula de 'surf'", i com que no es pot endevinar el futur, "s'haurà de fer front al que passi". Així, "si les matèries primeres pugen o baixen, nosaltres pugem o baixem. De manera constant", ha indicat.
En aquest hipotètic escenari de pujada de preus, cosa que encara no ha passat, però que no és descartable les pròximes setmanes si continua l'escalada que estan experimentant els carburants, els fertilitzants i algunes matèries primeres, Roig no veuria amb mals ulls que el Govern optés per solucions com l'eliminació de l'IVA dels aliments bàsics, com ja va fer el 2023 després de l'esclat de la guerra a Ucraïna. "Estaríem encantats que els governs d'Espanya i Portugal ho decretessin. En alimentació estaria molt bé, però és una cosa que no depèn de nosaltres", ha exposat.
De moment, "entre gener, febrer i principis de març hem abaixat preus a 300 productes. Tots els distribuïdors, el que més volem, és abaixar els preus, però, és clar, depenem de les matèries primeres", ha reiterat.
Subministraments
Mercadona no preveu problemes de subministraments, "almenys a curt termini". Tanmateix, a llarg termini "no sabem què pot passar amb els costos del transport i els envasos. De moment no han apujat els preus", apunta Roig. Això sí, la pujada dels preus del petroli pot acabar afectant l'empresa en qüestions de logística i de transport o en el preu dels envasos. "De moment, ningú no ens ha apujat preus. I nosaltres no n'hem apujat cap per aquest motiu", ha postil·lat.
El propietari de Mercadona ha fet aquestes declaracions durant la presentació d'uns resultats que ha tancat amb xifres rècord de facturació i beneficis, consolidant el seu lideratge en la distribució alimentària a Espanya. La cadena presidida per Juan Roig ha aconseguit un negoci de 41.900 milions d'euros, davant dels 38.835 milions d'euros el 2024, cosa que representa un augment del 8% respecte de l'any anterior.
