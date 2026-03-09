Ingrés Mínim Vital
La Seguretat Social recorda als usuaris de l’Ingrés Mínim Vital que hauran de presentar la declaració de la renda
Els beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital que rebin altres ajudes socials només hauran de declarar i tributar per la quantitat que excedeixi els 12.600 euros, segons la normativa fiscal
Alejandro Navarro
La declaració de la renda de 2026, corresponent a l’any 2025, començarà el dia 8 d’abril i el seu termini s’estendrà fins al 30 de juny. Aquests dies, la Seguretat Social recorda als usuaris de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) que han de presentar l’esborrany de l’IRPF.
De fet, en cas de no dur a terme aquest tràmit, la prestació podria quedar suspesa, i fins i tot l’Agència Tributària podria aplicar sancions als usuaris. Bàsicament, tot i que l’IMV està exempt d’impostos, és obligatori que el beneficiari i la resta de membres de la unitat de convivència presentin la declaració fiscal.
Suspensió temporal de l’ajuda fins a la seva regularització
Segons estableix la normativa de la Seguretat Social, l’Ingrés Mínim Vital quedaria suspès si no es presenten dos exercicis fiscals seguits. Tot i així, aquesta pèrdua de la prestació no és definitiva, sinó que se suspèn de manera temporal fins que l’usuari arregli la situació.
En els casos de famílies amb fills menors, els experts recomanen que, si els progenitors estan casats, la declaració es presenti de manera conjunta amb tots els membres. Al contrari, si no estan casats, un dels progenitors podrà presentar la declaració conjunta amb els fills, i l’altre la seva declaració individual.
La normativa també afecta els usuaris del CAPI
Aquesta obligació també afecta els beneficiaris del Complement d’Ajuda per a la Infància (CAPI). En tot cas, la regulació fiscal estableix que les quanties per sobre dels 12.600 euros hauran de declarar-se com a rendiments del treball.
Per això, si es rep l’IMV juntament amb altres ajudes contra el risc d’exclusió social, aleshores només s’ha de declarar i tributar per l’excés que superi el límit dels 12.600 euros.
A més, segons fixa l’article 17 de la Llei 19/2021, la Seguretat Social pot suspendre l’IMV per no presentar la declaració de la renda durant dos exercicis seguits; l’usuari surt a l’estranger més de 90 dies sense justificació o comunicació; o per la pèrdua temporal d’alguns dels requisits exigits.
